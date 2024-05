Olimpiadi Estive, la torcia sbarca in Francia: a Marsiglia pronta una cerimonia marittima

PARIGI 2024

Il "sacro vessillo" sbarcherà nel porto provenzale dopo una traversata nel Mediterraneo durata dodici giorni

Dopo dodici giorni di traversata attraverso il Mediterraneo, la torcia olimpica è pronta a toccare il territorio francese. Un'attesa durata cent'anni considerata che l'ultima edizione dei Giochi Estivi in terra transalpina è andata in scena nel 1924, tuttavia c'è grande fermento sia a Parigi, dove si svolgerà la rassegna a cinque cerchi, che a Marsiglia dove farà tappa il fuoco acceso a Olimpia. Ad accompagnare il "sacro vessillo" ci ha pensato il tre alberi 'Belem' che ha fatto spola dalla Grecia alla Francia attraccando nel porto provenzale nella mattinata di mercoledì 8 maggio.

Vedi anche parigi 2024 Da Olimpia a Parigi, ecco il percorso della torcia olimpica nella storia della Francia Da lì si partirà con una grande sfilata in mare che, fra le 11 e le 17, toccherà le principali rade a nord e poi a sud di Marsiglia, prima di attraccare attorno alle 19 davanti alla Canebière, la più celebre strada di Marsiglia. A quel punto la torcia sarà fatta sbarcare e, a distanza di un secolo dall'ultima volta, verrà acceso un braciere in Francia. Il primo tedoforo sarà Florent Manaudou, campione olimpico a Londra 2012 nei 50 metri stile libero, prendendo potenzialmente il testimone dalla sorella Laure, prima transalpina a prendere in mano la torcia dopo l'accensione avvenuta in Grecia.