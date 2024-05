Leverkusen già sicuro della finale, su X le informazioni per Dublino

Il vantaggio per 2-0 maturato all'andata, un'intera stagione (48 partite) da imbattuti, la vittoria della Bundesliga, il ritorno da giocare in casa... il Bayer Leverkusen si sente molto fiducioso dell'approdo in finale di Europa League al punto che questa mattina sul profilo X ufficiale del club è stato pubblicato un post in cui venivano informati i tifosi delle modalità di vendita per i biglietti della finale che si giocherà a Dublino il 22 maggio. Il post è stato modificato qualche minuto dopo con l'ipotetico "se raggiungiamo la finale", ma sotto il post si erano già scatenati i commenti dei romanisti che scaramanticamente si congratulano per la finale raggiunta...