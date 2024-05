Tennis, Topolino celebra Sinner con il personaggio di Quacknik Spinner

TENNIS

L'alter ego "paperizzato" dell'azzurro viene ingaggiato da Paperon De' Paperoni per gareggiare al Duckburg Open

Jannik Sinner sbarca su Topolino. Sul numero 3572 del popolare fumetto targato Disney, disponibile da mercoledì 8 maggio, spazio al tennis per celebrare lo sportivo italiano più seguito e amato del momento. Alla versione "paperizzata" del campione azzurro, ovvero Quacknik Spinner, è dedicata anche la copertina, mentre la storia in cui farà la sua comparsa sarà "Zio Paperone e il coach inconsueto", scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina (autore anche della copertina) per i colori di Ilaria Castagna.

Il giovane asso del Calisota sarà ingaggiato da Paperon De' Paperoni per gareggiare ai Duckburg Open, il primo torneo del Grande Sbam. Un allenatore davvero inconsueto, i cui piani verranno ostacolati dal nemico di sempre, Rockerduck. Quacknik Spinner riuscirà, nonostante i mille ostacoli, a vincere il torneo?

Il tennista, per l'occasione, ha parlato della sua carriera e della sua passione per i fumetti: "Adoro i fumetti, sono cresciuto con quelli pubblicati da Panini, ed è sempre emozionante per me leggerli... Cerco ancora di trovare il tempo per farlo, tra viaggi e partite".

LA COPERTINA