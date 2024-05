Pistoia, i playoff caricano Brienza: "Daremo tutto per i nostri tifosi"

L'INTERVISTA

Per la formazione toscana si avvicina il debutto contro la Germani Brescia: "Ci impegneremo al massimo"

Intervistato dal "Corriere dello Sport", Nicola Brienza ha parlato della sfida contro la Germani Brescia valevole per i quarti di finale dei playoff scudetto di LBA Serie A: "Sono da ieri tra palestra e ufficio a preparare il match. A inizio campionato non immaginavo di ritrovarmi qui, già questo rappresenta un grande traguardo. Daremo tutto per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, consapevoli di aver giocato un campionato straordinario".

E che tifosi. L'Estra Pistoia ha infatti comunicato i dati relativi alla presenza del pubblico nel girone di ritorno: nelle sette gare disputate da gennaio in avanti, gli spettatori complessivi sono stati 25.771 con una media per ogni partita che è arrivata a quota 3.602 persone. Tutto questo porta a un 98,9% come riempimento totale nelle gare del girone di ritorno al PalaCarrara, un incremento dell’11,7% rispetto a quello che era il dato delle prime otto partite.

© Ufficio Stampa

Con la nuova proprietà americana, in tutto l'ambiente Pistoia c'è la sensazione di potersi divertire: "Finora eravamo abituati a lavorare in un certo modo - ammette Brienza -, al netto di mentalità, di difficoltà, e di budget da tenere a mente. Quando arriva una persona come Ron Rowan, innamorato di Pistoia, travolto dall'affetto della piazza, sai che ci saranno nuovi binari su cui viaggiare. È entrato in un contesto positivo che impone di lavorare tanto per conservarlo tale".

Per la sua super stagione con l’Estra, Brienza è entrato nel novero dei candidati al Sandro Gamba Trophy: "Appena ho visto la foto che mi ritrae insieme con allenatori di altissimo livello, l'ho salvata per tenerla nell'archivio personale e un giorno mostrarla ai nipotini. È il momento più alto della mia carriera. Le emozioni sono tante, le condivido con le persone a me care. Anche queste cose danno ulteriore forza alle mie convinzioni: il lavoro, l'impegno, il sacrificio ripagano sempre".