Molinarolo a Castelporziano per salire ancora più in alto

Dopo l'ottimo debutto di Bovolone torna sulla pedana dell'asta donne la finalista dei mondiali di Budapest 2023

Interessante manifestazione oggi pomeriggio nel Centro Sportivo Castelporziano a Roma, dove saranno impegnati alcuni dei migliori saltatori azzurri in un meeting a invito che vedrà in pedana soprattutto Elisa Molinarolo, pochi giorni dopo il suo debutto stagionale all’aperto nell’asta a Bovolone, in provincia di Verona, dove ha superato l’ottima misura di 4,60 per poi fallire i tentativi successivi alla quota di 4,73 che le avrebbe regalato il secondo primato italiano, dopo quello al coperto detenuto da questo inverno con 4,66.

La trentenne astista veneta, che la scorsa estate ha ottenuto il suo personale assoluto di 4,68 dopo essersi piazzata al nono posto ai Mondiali, troverà quali principali avversarie Sonia Malavisi, atleta di grandi capacità tecniche perseguitata purtroppo da innumerevoli problemi fisici, che ha debuttato positivamente con 4,40 nello scorso weekend a Rieti, insieme alla sua compagna di allenamento Maria Roberta Gherca, a sua volta salita a 4,30 nell’occasione.

Tra gli uomini ci sarà la seconda gara stagionale all’aperto per il giovane Simone Bertelli, campione europeo under 20 l’anno scorso, che avrà l’obiettivo e tutte le potenzialità di crescere rispetto all’esordio di sabato a Losanna, dove ha ottenuto un poco significativo 5,10 nella prima competizione disputata con le nuove aste, peraltro con la consapevolezza del suo enorme talento consacrato in inverso da un più che promettente personale di 5,55.