Sinner sceglie il JMedical per il recupero: l'azzurro si affida al centro medico bianconero

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria raggiungerà il capoluogo sabaudo nei prossimi giorni per riprendersi in vista del torneo francese

Jannik Sinner ha ripetuto più volte nella conferenza stampa del Foro Italico che Torino è il suo grande obiettivo per questa stagione. In attesa di vederlo in scena alle ATP Finals, il 22enne di Sesto Pusteria ha deciso di intraprendere il proprio percorso di riabilitazione proprio nel capoluogo piemontese affidandosi alle cure del JMedical. Dopo aver dovuto abbandonare l'ATP Masters 1000 di Madrid a causa di un problema all'anca e di conseguenza saltato gli Internazionali d'Italia in corso a Roma, il campione altoatesino ha tutta l'intenzione di prendere parte al Roland Garros e di farlo nel migliore delle condizioni.

Vedi anche Tennis Tennis, Sinner sui social: "Tornerò più forte" Per questo ha scelto il centro di proprietà della Juventus dove, secondo quanto riportato dall'edizione torinese del Corriere della Sera, arriverà nei prossimi giorni dopo una piccola sosta a Montecarlo e dove da alcuni anni si sottopone ai vari esami e test fisici di routine. Sinner avrà a disposizione una struttura di eccellenza e all'avanguardia con oltre 200 specialisti che potranno offrire le migliori cure per riprendersi in vista dell'appuntamento francese, avendo peraltro l'occasione di alloggiare nel vicino JHotel e tornare a prendere in mano la racchetta stando per qualche giorno lontano dai riflettori.