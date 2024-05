Europei di atletica leggera, Roma si prepara ad accogliere gli atleti: "Ci permetteranno di capire cosa faremo alle Olimpiadi"

ATLETICA LEGGERA

La città eterna sta completando gli ultimi preparativi in vista della rassegna continentale al via il prossimo 7 giugno

Roma è pronta a ospitare gli Europei di atletica leggera a distanza di cinquant'anni dalla magica edizione del 1974. Al posto di Pietro Mennea e Sara Simeoni oggi ci sono Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, ma la situazione del movimento tricolore appare ancora una volta particolarmente brillante. Per questo motivo l’Olimpico è pronto ad accogliere i principali atleti provenienti da tutto il Vecchio Continente come raccontato nel corso dell’evento "Lazio nel cuore dell'atletica - L'impatto degli Europei 2024 nel nome di sport, tradizione e legacy".

L’iniziativa ha visto ospiti il presidente della European Athletics Dobromir Karamarinov, il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi e il presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei che ha lanciato il movimento azzurro.

"E' emozionante essere qui, su questa pista che evoca la maglia azzurra. Siamo estremamente contenti di essere a cosi' poco dall'inizio dell'europeo. L'Olimpico ha qualcosa di magico, so perfettamente che una gara non sara' mai importante quanto un campionato, che lascia un segno indelebile nella carriera di un atleta. Tra un mese si scrivera' una pagina importante di questo stadio. Tutto il parco del Foro Italico sara' protagonista di queste giornate, ci saranno momenti di condivisione fuori dallo stadio - ha spiegato il numero uno dell'atletica italiana -. Sono orgoglioso di avere questa nazionale; abbiamo i campioni olimpici, ma anche tanti ragazzi che spingono per emulare i loro compagni di squadra piu' grandi. La squadra azzurra sara' composta da piu' di 100 atleti. Sono fortunato perche' ho l'occasione di vivere in un altro modo esperienze che ho vissuto da atleta".

Chi è pronto a osservare quanto accadrà nella Capitale è il presidente del CONI Giovanni Malagò che ha mandato un video-messaggio da Losanna dove ha incontrato il presidente del CIO Thomas Bach: "Ci sono grandi aspettative su questi europei, conosciamo la forza dell'atletica italiana che vanta atleti straordinari. Siamo molto competitivi, gli Europei saranno qualcosa di eccezionalmente importante per misurare la nostra forza alle Olimpiadi - ha spiegato il dirigente romano a cui hanno fatto eco le parole di Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute -. Lo Stadio dei Marmi e' stato riqualificato e ora la pista e' grigio torba, il colore originario del 1931. Faremo un impianto di illuminazione che riprende il progetto degli anni '30 permettendo all'impianto di diventare il piu' bel playground aperto 24 ore al giorno. Il Foro Italico e' straordinario per i grandi eventi e anche nell'atletica vogliamo fare in modo che possa crearsi osmosi tra i tifosi e le gesta degli atleti".