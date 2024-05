Il Gran Premio Trinacria e la Corsa delle Stelle clou del sabato alla Favorita

IPPICA

Doppio appuntamento di prestigio a Palermo

© Ippodromo La Favorita Sabato 11 maggio grande appuntamento con l'ippica benefica all'Ippodromo di Palermo. L'occasione nel giorno dello storico Gran Premio Trinacria con tante attività collaterali di promozione e attrattiva per famiglie, giovani e appassionati. "Stelle di Primavera", manifestazione di trotto amatoriale rigorosamente senza frustino contribuirà a rendere piacevole e avvincente il pomeriggio palermitano. Dodici i cavalli al via, abbinati alle guide tramite sorteggio e, tra i partecipanti, anche la straordinaria cantante Petra Magoni, il più ippico dei cantautori italiani, Alberto "Caramella" Foà, la vulcanica attrice, produttrice, giornalista e scrittrice Elisa Alloro, un big del mondo del salto ostacoli quale Cristian Micheli, il Presidente della Federazione Artigiani Maurizio Piergallini ed il performer Paolo Chiari.

Proprio Petra Magoni, Alberto Foà e Paolo Chiari presenteranno in anteprima assoluta live il brano "Insieme, un cavallo per amico", "inno" alla bellezza dei cavalli e alla magia empatica verso gli umani più sensibili. I proventi del web della canzone saranno devoluti al centro di Claudia Costantino che, oltre a recuperare cavalli problematici e ad addestrare i puledri con la doma dolce, sta per lanciare l'ippoterapia "duepuntozero", dove bambini e persone in difficoltà o bisognose di sostegno psicologico vengono aiutate dai cavalli e dallo stare con loro, dal prendersene cura e in amicizia, senza nemmeno dover salire in sella, da terra...

Nella “Corsa delle Stelle” si gareggia per l'Associazione Spia, onlus che si occupa e prende cura dei bambini del reparto di oncoematologia e ogni partecipante devolverà un'aliquota di 100 euro.