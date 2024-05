Internazionali d'Italia, Matteo Berrettini si ritira prima del derby con Stefano Napolitano  

TENNIS

Il 28enne capitolino ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dei problemi fisici che lo stanno affliggendo da qualche settimana

Matteo Berrettini abbandona gli Internazionali d'Italia di tennis prima di scendere in campo. Il 28enne romano ha dovuto alzare bandiera bianca prima del derby con Stefano Napolitano confermando nuovamente il brutto periodo. Dopo esser stato eliminato a Monte Carlo, il finalista di Wimbledon 2021 non è più riuscito a riprendersi puntando tutto sul torneo casalingo, tuttavia i problemi fisici lo hanno costretto a dire addio a ogni sogno di migliorare la posizione numero 95 al mondo.

"Non riuscivo a giocare, ho provato a fare di tutto per essere in campo domani ma non sono pronto per competere e rischio di farmi male di stare fermo, questa e' l'ultima cosa che voglio ho messo da parte il cuore, e' quello che e' giusto fare per me. Mi sembra di averla gia' vissuta questa situazione, volevo comunicarlo senza post via social - ha spiegato Berrettini in sala stampa del Foro Italico -. Quando penso di tornare? Nella mia testa e' difficile dirlo, prima di Parigi o a Parigi (Roland Garros, ndr), quello che mi serve e' allenarmi con ritmo e fare i passi giusti, Non ho obiettivi troppo lontani, ma ora non sono pronto. Cosa mi sento? Per fortuna non e' un infortunio, non e' un trauma, E' una sensazione che potrebbe succedere".