Dal miglior allenatore all'MVP: i tifosi votano per gli LBA Awards 2024

I PREMI DELLA STAGIONE

Dal 7 al 12 maggio ogni appassionato potrà scegliere i migliori interpreti del 2023/24 tra sette categorie differenti

Gli LBA Awards presented by UnipolSai entrano sempre più nel vivo: dal 7 al 12 maggio saranno i tifosi e appassionati a poter esprimere le loro preferenze, previa registrazione sul sito e app LBA (a questo link), per assegnare i premi della Lega Basket Serie A dedicati ai protagonisti della regular season della Serie A UnipolSai 2023/24.

Il 14 maggio verranno svelati i piazzamenti dalla 10ª alla 4ª posizione per il premio di MVP e i nomi dei giocatori che comporranno il podio, indicati in ordine casuale, prima dell’annuncio previsto per il 15 maggio, data in cui verranno svelati anche i vincitori di tutti gli altri premi.

Nella prima fase hanno partecipato al voto dei vari premi individuali un panel specializzato composto da media e community e, per la prima volta, tutti i giocatori dei 16 club della Serie A. Insieme agli allenatori e i capo allenatori e un dirigente per ogni squadra sono state così espresse le preferenze per due premi che sono stati introdotti in questa stagione: l’LBA Referee Of The Year, assegnato al miglior arbitro della regular season 2023/24, e l’LBA Executive Of The Year per il miglior dirigente (quest’ultimo votato solo da dirigenti, allenatori, media e community).

Tra le novità di questa edizione il premio Play of the Year - Doctor Glass, dedicato alla giocata più spettacolare della regular season 2023/24 e unico premio che sarà votato solamente da tifosi e appassionati nella giornata di venerdì 10 maggio sui canali social della LBA.

Di seguito i candidati per i premi individuali.

DINO MENEGHIN TROPHY – UnipolSai

MVP della regular season 2023 – 24

Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna)

Miro Bilan (Germani Brescia)

Langston Galloway (UNAHOTELS Reggio Emilia)

Niccolò Mannion (Openjobmetis Varese)

Nicolò Melli (EA7 Emporio Armani Milano)

Charlie Edward Moore (Estra Pistoia)

Tornik’e Shengelia (Virtus Segafredo Bologna)

Shavon Shields (EA7 Emporio Armani Milano)

Rayjon Tucker (Umana Reyer Venezia)

Payton Terrell Willis (Estra Pistoia)

BEST ITA OF THE YEAR – Fastweb

Miglior giocatore italiano della regular season 2023 – 24

Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna)

Amedeo Della Valle (Germani Brescia)

Davide Denegri (Vanoli Basket Cremona)

Niccolò Mannion (Openjobmetis Varese)

Nicolò Melli (EA7 Emporio Armani Milano)

BEST UNDER 22 OF THE YEAR – IBSA

Miglior giocatore della regular season 2023 – 24 (nato dal 1° gennaio 2002 in poi)

Davide Casarin (Umana Reyer Venezia)

Quinn Ellis (Dolomiti Energia Trentino)

Leonardo Faggian (NutriBullet Treviso Basket)

Mouhamed Faye (UNAHOTELS Reggio Emilia)

Saliou Niang (Dolomiti Energia Trentino)

BEST DEFENSIVE PLACER OF THE YEAR – Pall-Ex

Miglior difensore della regular season 2023 – 24

Isaia Cordinier (Virtus Segafredo Bologna)

Nicolò Melli (EA7 Emporio Armani Milano)

Alessandro Pajola (Virtus Segafredo Bologna)

John Petrucelli (Germani Brescia)

Briante Weber (UNAHOTELS Reggio Emilia)

SIXTH MAN OF THE YEAR – realme

Miglior sesto uomo della regular season 2023 – 24 (con almeno il 50% delle partite iniziate dalla panchina)

Ousmane Diop (Banco di Sardegna Sassari)

Gabriel Lundberg (Virtus Segafredo Bologna)

C.J. Massinburg (Germani Brescia)

Jamar Smith (UNAHOTELS Reggio Emilia)

Kyle Wiltjer (Umana Reyer Venezia)

MOST IMPROVED PLAYER OF THE YEAR - Pokerstarsnews

Giocatore maggiormente migliorato rispetto alla stagione 2022 – 23

Abass Awudu Abass (Virtus Segafredo Bologna)

Andrejs Grazulis (Dolomiti Energia Trentino)

Gabriel Lundberg (Virtus Segafredo Bologna)

C.J. Massinburg (Germani Brescia)

Leonardo Totè (Carpegna Prosciutto Pesaro)

N.B. il candidato deve essere almeno alla sua seconda stagione consecutiva in Serie A

SANDRO GAMBA TROPHY

Miglior coach della regular season 2023 – 24

Luca Banchi (Virtus Segafredo Bologna)

Nicola Brienza (Estra Pistoia)

Paolo Galbiati (Dolomiti Energia Trentino)

Alessandro Magro (Germani Brescia)

Dimitris Priftis (UNAHOTELS Reggio Emilia)