Nba: Boston e Okc dominano in gara-1 contro Cleveland e Dallas

I Celtics travolgono 120-95 i Cavs, mentre i Thunder battono 117-95 i Mavericks: entrambe le serie sono sull'1-0

© Getty Images Nei playoff Nba, dominano Boston e Okc, che si portano in vantaggio 1-0 nelle serie rispettivamente contro Cleveland e Dallas. Al TD Garden, i Celtics vincono 120-95 grazie ai 32 punti di Jalen Brown e nonostante i 33 di Donovan Mitchell, mentre i Thunder confermano il fattore campo travolgendo 117-95 i Mavericks: sono 29 con 9 rimbalzi e 9 assist per Shai Gilgeous-Alexander, solo 19 con 6/19 dal campo per Luka Doncic.

BOSTON CELTICS-CLEVELAND CAVALIERS 120-95

Boston mette le cose in chiaro nella serie contro Cleveland, dominando gara-1 e mandando un messaggio lampante ai Cavs: servirà un'impresa per mandare a casa i Celtics. Gara-1 è un dominio da parte della squadra prima a Est al termine della Regular Season: i padroni di casa vincono ogni parziale chiudendo all'intervallo lungo avanti di 10 punti (59-49) e scappando ulteriormente nella ripresa, con il 28-18 degli ultimi 12 minuti che chiudono definitivamente i giochi. A trascinare Boston è Jalen Brown, che mette a referto 32 punti, 6 rimbalzi e 2 assist, ma un ottimo contributo arriva anche da White (25), Tatum (18) e Pritchard (16 dalla panchina). Tra le fila della franchigia dell'Ohio, invece, c'è ancora un super Donovan Mitchell, top scorer a quota 33 con 6 rimbalzi e 5 assist, ma arriva poco aiuto dalla panchina (appena 15 punti) e anche il quintetto titolare (Mobley a 17, Garland a 14) non fa la differenza. Nella notte tra giovedì e venerdì, sempre al TD Garden, andrà in scena gara-2, con Boston che proverà ad andare in Ohio sul 2-0.

OKLAHOMA CITY THUNDER-DALLAS MAVERICKS 117-95

Scenario non troppo diverso in Oklahoma: i Thunder dominano la prima sfida della serie contro Dallaas, trovando subito l'1-0. Finisce 117-95 in favore dei Thunder, che dopo un primo quarto equilibrato (23-23) vanno all'intervallo lungo sul +9 (62-53), trovando la fuga decisiva nel periodo conclusivo con un +12 (28-16) che pone fine ai giochi nella prima sfida della serie. Protagonista assoluto è Shai Gilgeous-Alexander, che sfiora la tripla doppia mettendo a referto 29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, mentre sono 19 per Holmgren e 18 per Jalen Williams, con Aaron Wiggins che ne aggiunge 16 dalla panchina. Tra le fila di Dallas, invece, Kyrie Irving chiude a quota 20 con e triple e 7/14 dal campo, mentre delude Luka Doncic che mette sì a referto 19 punti, ma con 6 liberi, appena 6/19 dal campo e con una sola tripla sulle 8 tentate. Inutili anche i 16 con 11 rimbalzi di Gafford, gli 11 dalla panchina di Green e i 10 di Washington. Come in gara-1, la seconda sfida tra i Thunder e i Mavericks andrà in scena in Oklahoma nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo la fine di Boston-Cleveland. E, come i Celtics, anche Okc sogna il 2-0 per mettere già spalle al muro Dallas.

