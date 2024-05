Abraham, insulti razzisti e minacce di morte: costretto a limitare i commenti

© Getty Images

In casa Roma tanti tifosi non hanno perdonato Karsdorp e Abraham, protagonisti in negativo lo scorso giovedì in occasione della sfida persa col Bayer Leverkusen in casa. Alcuni sostenitori hanno però decisamente superato il limite della decenza, finendo per insultare i due calciatori. L'olandese, pesantemente nel mirino, è stato costretto a chiudere il proprio profilo Instagram, peggio è invece andata alla punta. L'ex Chelsea infatti, è stata vittima di insulti razzisti e non solo.