Juve, si ferma Danilo: il capitano bianconero è a rischio per la finale di Coppa Italia

LA TEGOLA

Lesione al bicipite femorale per il difensore brasiliano che salterà la Salernitana, ma proverà a esserci all'Olimpico

Brutte notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri in vista del rush finale della stagione. Il capitano bianconero, Danilo, si è infortunato durante la sfida contro la Roma e gli esami a cui è stato sottoposto hanno rilevato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore brasiliano ha già iniziato l'iter per il pieno recupero, ma sicuramente non sarà a disposizione per la sfida contro la Salernitana.

L'attenzione di Allegri e del suo staff però è rivolta un poco più in là e porta alla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma il 15 maggio all'Olimpico di Roma. L'obiettivo di tutti, giocatore in primis, è di tornare a disposizione per l'appuntamento più importante del prossimo futuro dei bianconeri.