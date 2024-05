Coppe europee 2024/25 all'italiana: niente doppia cifra, ma otto o nove squadre è possibile

ANCHE 6 IN CHAMPIONS

Roma, Atalanta e Fiorentina potrebbero scrivere una pagina da record per il calcio italiano. Le combinazioni

© Getty Images La Serie A ha visto sfumare la possibilità di iscrivere 10 squadre alle coppe europee della prossima stagione, ma nel 2024/25 potrebbero essere fino a nove le formazioni italiane impegnate al di fuori dei confini nazionali, tra cui sei in Champions League. Gli incroci sono molteplici e non semplici, ma l'unica certezza è che non potrà essere raggiunta la doppia cifra di rappresentanti nelle coppe dopo il pareggio del Napoli a Udine, con gli azzurri matematicamente alle spalle anche di Roma e Atalanta in campionato.

CINQUE IN CHAMPIONS SICURE, FORSE SEI

L'unica certezza alla vigilia del ritorno delle semifinali di Europa e Conference League sono le cinque squadre nella Champions League 2024/25, la prima con il nuovo format, grazie al rendimento nelle coppe in questa stagione. In totale dunque saranno almeno otto le formazioni di Serie A a giocare in Europa nella stagione che verrà, ma lo scenario è in divenire.

Con incroci favorevoli, le squadre italiane nella prossima Champions potrebbero essere sei. Come? Con il trionfo in Europa League di Roma o Atalanta, ma il contemporaneo piazzamento fuori dalle prime quattro piazze del campionato della vincente in questione. In quel caso andrebbero in Champions le prime quattro in Serie A, la vincente dell'Europa League e la migliore piazzata restante del torneo. In questo scenario ci sarebbe poi una sola squadra in Europa League e una in Conference.

NOVE SQUADRE IN EUROPA

Non è finita. L'Italia potrebbe addirittura portare nove squadre in Europa nella prossima stagione, ma in questo caso dipenderebbe anche dalla Fiorentina. Se la formazione di Italiano dovesse vincere la Conference League, conquistandosi in questo modo l'accesso all'Europa League successiva, e allo stesso tempo dovesse finire fuori dai primi sette posti in Serie A, si avrebbe un ulteriore posto con o senza il successo in Europa League di Roma o Atalanta.