Coppa Davis, trionfo Italia: ecco francobollo, medaglia e moneta celebrativi

TENNIS

"Credo che il francobollo e la moneta fissino ancora di più nel tempo un'impresa storica compiuta in modo insperato", ha commentato Binaghi

Proseguono le celebrazioni per il trionfo in Coppa Davis. Oggi alle 10 a Villetta Ruggeri al Foro Italico sono stati presentati un francobollo, una moneta e una medaglia dedicati alla seconda vittoria dell'Italia nella manifestazione, che saranno eccezionalmente in vendita anche al Foro. Il francobollo, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e stampato con una tiratura di duecentomilaquattro esemplari, raffigura in grafica stilizzata (su bozzetto a cura di Maria Carmela Perrini) la squadra che alza il trofeo. Emesse anche una moneta e una medaglia commemorative della vittoria azzurra al 'Palacio de Deportes José María Martín Carpena', entrambe realizzate dal maestro incisore Valerio De Seta. Moneta e medaglia presentano sul dritto la Coppa Davis e sul rovescio la squadra italiana intenta a sollevarlo.

Il francobollo è stato presentato questa mattina al Foro Italico insieme con una moneta e una medaglia dedicati alla seconda vittoria tricolore in Davis. "Credo che il francobollo e la moneta fissino ancora di più nel tempo un'impresa storica compiuta in modo insperato, per certi versi anche rocambolesco, da un gruppo di ragazzi straordinario, dal loro capitano, e che sta avendo un'eco straordinaria", ha detto Binaghi. Appassionati e collezionisti avranno l'opportunità di acquistare la moneta e la medaglia celebrative della vittoria azzurra a Malaga emesse dal ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzate dalla Zecca dello Stato.

