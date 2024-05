Camila Giorgi lascia il tennis: il suo nome compare nella lista delle atlete ritirate

Un fulmine a ciel sereno ha colpito il tennis italiano proprio nei giorni in cui vanno in scena gli Internazionali d'Italia di Roma. Camila Giorgi avrebbe detto addio alle attività agonistiche lasciando così i campi a soli trentadue anni. L'International Tennis Integrity Agency, l’organizzazione responsabile della salvaguardia dell’integrità del tennis professionistico in tutto il mondo, ha inserito il nome dell'azzurra nella lista delle atlete che si sarebbero ritirate terminando di fatto la carriera con la sfida persa a Miami contro la numero 1 al mondo Iga Swiatek.