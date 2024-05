Giorgio Petrosyan incontra il campione mondiale Sergio Sanchez

KICKBOXING

Appuntamento per sabato 18 maggio all’ Allianz Cloud di Milano per il titolo Wako Pro World title

© X Torna a combattere a Milano dopo 2 anni di pausa il pluricampione Giorgio Petrosyan, sabato 18 maggio all’Allianz Cloud, incontrerà infatti Sergio Sanchez in diretta mondiale su DAZN. Sergio Sanchez, 6 world title, imbattuto da 3 anni, arriverà nel capoluogo lombardo per questo attesissimo match per il Wako Pro.

Numerose le celebrities previste all'Allianz Cloud da Tedua, Guè Pequeno, Lazza, Emis Killa, Tony Effe, Bobo Vieri, Costanza Caracciolo e Benedetta Mazza.

Giorgio Petrosyan è il kick boxer piu forte di tutti i tempi nato in Armenia, è diventato italiano nel 2014 per meriti sportivi. Più di 100 vittorie, imbattuto per 42 incontri tra il 2007 e il 2013. La storia di questo ragazzo comincia da lontano, in Armenia, dove ad appena 18 anni sarebbe stato destinato ad andare a combattere al confine con l’Azerbaigian come tutti i suoi coetanei, il padre, vuole risparmiare i propri figli maschi da questo terribile destino di morte e decide di scappare nella parte posteriore di un camion alla volta dell’Italia. Il viaggio dura settimane in condizioni terribili e giunti alla stazione Centrale di Milano Giorgio si ammala, 40 di febbre, non avevano nulla da mangiare e percurarlo ed il papà era terrorizzato di perderlo. La Caritas li aiuta e trova una casa per loro a Gorizia, una famiglia li accoglie nella casa dei guardiani della loro azienda e così arriva anche l’altra parte dei Petrosyan, mamma, sorella ed il fratello minore Armen. Difficilissimo il percorso che ha visto diventare la famiglia Petrosyan italiana, hanno lavorato tutti, tanto e duramente, Giorgio, il cui talento nella kick box era chiarissimo al padre fin dall’infanzia, comincia a collezionare vittorie, regionali, italiane, europee e mondiali. Si allena e lavora sodo, raggiunge il tetto del mondo delle vittorie e il presidente Napolitano gli concede la cittadinanza ad honorem. Giorgio ed Armen insieme aprono una palestra a Milano ed allenano tantissimi ragazzi, si sentono italiani e amano il nostro paese, che dicono che noi diamo troppo per scontato. Giorgio combatterà ancora nei prossimi due anni per chiudere la carriera nel 2025 ed il 18 maggio prossimo sarà a Milano all’Allianz Cloud a combattere contro il campione mondiale Sergio Sanchez.