Uruguay, l'ultima mossa da "Loco" di Bielsa: convoca un dilettante in nazionale

URUGUAY

Il calciatore in questione è il 24enne bomber Walter Dominguez: "È stata una sorpresa, sono molto felice"

© Getty Images Marcelo Bielsa sta per mettere a segno l'ultima mossa da "Loco". Il ct della nazionale dell'Uruguay, infatti, convocherà un calciatore dilettante per la prossima sfida amichevole, in programma il 31 maggio contro Costa Rica. Si tratta di Walter Dominguez, 24enne bomber della Juventud Soriano, un club della cittadina di Mercedes, al confine con l'Argentina. A rivelarlo è stato TNT Sports Argentina e a confermarlo è stato lo stesso Dominguez in un'intervista al termine di un match di Copa El País, il massimo torneo calcistico per i club amatoriali uruguaiani: "Mi hanno chiamato e sono molto felice. Non me l'aspettavo, è stata una sorpresa".

Dominguez ha messo a referto la bellezza di 57 gol in 39 partite nel corso di questa stagione, numeri davvero di tutto rispetto, specialmente per una nazionale che è ancora a caccia di centravanti che possano raccogliere l'eredità di mostri sacri come Cavani e Suarez (al momento, dietro a Darwin Nuñez, c'è solo il 25enne Federico Viñas, che milita nel campionato messicano).

Va sottolineato che, per il match contro Costa Rica, la selezione avverrà solo tra calciatori che militano nel campionato locale e che a guidare la squadra dalla panchina non dovrebbe essere Bielsa, bensì l'ex capitano del Bologna Diego Perez, attuale ct dell'Under 20. Ciò non toglie che per Dominguez possa davvero essere l'occasione della vita e che Bielsa si sia confermato, ancora una volta, più "Loco" che mai.