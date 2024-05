Julen Lopetegui torna in panchina: niente Milan, guiderà il West Ham

NUOVA AVVENTURA

Il tecnico spagnolo prenderà il posto di Moyes alla guida degli Hammers. In passato è stato accostato con insistenza ai rossoneri

Julen Lopetegui è pronto a tornare in panchina e, no, non sarà quella del Milan. Il tecnico spagnolo resterà in Premier League dopo l'esperienza finita male con il Wolverhampton e dopo le voci di un possibile accordo con i rossoneri, ha accettato l'offerta del West Ham. A partire dalla prossima stagione l'ex Siviglia prenderà il posto di David Moyes sulla panchina degli Hammers, nei prossimi giorni la firma sul contratto e l'ufficialità da parte del club londinese.

Per Lopetegui, che in carriera ha vinto l'Europa League con il Siviglia e guidato la nazionale spagnola, sarà la seconda avventura consecutiva in Premier League dopo quella con il Wolverhampton interrotta all'inizio di questa stagione con le dimissioni. Ora - come riporta Fabrizio Romano - l'accordo con gli Hammers.

MARCA ATTACCA IL MILAN: "SU LOPETEGUI HA CEDUTO AL RICATTO DEI TIFOSI"

"I grandi club non cedono ai tifosi, chiunque arriverà ora sarà peggio di Lopetegui". Questo il pensiero degli spagnoli di Marca in merito alla rivolta social dei tifosi rossoneri che ha portato il Milan a raffreddare il proprio interesse per Lopetegui: "Purtroppo Milano vive del suo passato… e del passato. Non è tipico di un club così grande – solo il Real Madrid ha più Coppe dei Campioni – cedere al ricatto di una manciata di firme (11.000) con la bozza di contratto sul tavolo”.