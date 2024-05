Bayer, Xabi Alonso teme la Roma: "Un gol può cambiare tutto"

VERSO LEVERKUSEN-ROMA

"Siamo preparati, non dobbiamo solamente difenderci. Il match di ritorno è sempre pericoloso"

Il risultato dell'andata della semifinale di Europa League contro la Roma non lascia tranquillo Xabi Alonso. "Il match di ritorno è sempre pericoloso, indipendentemente dal risultato ottenuto all'andata - ha spiegato il tecnico del Bayer Leverkusen -. Un gol può cambiare rapidamente la situazione". "Dobbiamo essere concentrati fin dall'inizio - ha aggiunto -. Vogliamo essere aggressivi, controllare il gioco e difendere da squadra. Mi aspetto che la Roma arrivi con la speranza di qualificarsi".

L'eliminazione dello scorso anno, del resto, brucia ancora. "Non abbiamo dimenticato il dolore dello scorso anno. Dobbiamo usare questa energia per poter festeggiare con i tifosi alla fine - ha detto Xabi Alonso -. Saremo concentrati per tutti i 90 minuti, vogliamo meritarci la vittoria e raggiungere la finale a Dublino".

"Domani sarà una partita fantastica, con un'atmosfera fantastica. E' la semifinale di Europa League, è uno spettacolo - ha continuato l'allenatore del Bayer -. Ricordo ancora l'accoglienza dei tifosi sulla Bismarckstrasse l'anno scorso, è stato incredibile".

Sulla stessa lunghezza d'onda le dichiarazioni di Edmond Tapsoba. "Giocheremo come sempre. Ogni match è difficile, quindi affrontiamo ogni partita allo stesso modo - ha spiegato il difensore del Leverkusen -. Questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo avuto così tanto successo in questa stagione". "La scorsa stagione abbiamo visto quanto hanno sofferto i tifosi dopo la gara di ritorno. Quest'anno vogliamo andare in finale per ricompensarli - ha aggiunto -. Affronteremo il ritorno come una partita normale, ci comporteremo come se la gara ricominciasse dall'inizio e lotteremo per la vittoria". "Arrivare in finale significherebbe tanto per noi. Abbiamo sofferto molto dopo la gara di ritorno dello scorso anno - ha concluso -. Per noi è un sogno andare a Dublino e domani daremo il massimo".