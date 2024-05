Roma, niente squalifica per bestemmia per Cristante

Bryan Cristante sarà regolarmente a disposizione di Daniele De Rossi per Atalanta-Roma di domenica sera, snodo fondamentale per il quinto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Il centrocampista giallorosso, infatti, non sarà squalificato per la presunta bestemmia pronunciata durante il match contro la Juventus: non essendoci una prova audio udibile, il Giudice Sportivo non ha potuto stabilire con certezza le esatte parole dette dal giocatore.