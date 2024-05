Valorizzazione degli italiani, nessuno come Venezia e Varese

SOCIETÀ PREMIATE

Comunicate le classifiche speciali relative alla premialità per l'utilizzo dei giocatori italiani durante la regular season. Venezia guida nella categoria Under 23, Varese primeggia nell'Under 26

© IPA Venezia e Varese davanti a tutte, nella speciale classifica relativa alla premialità destinata ai club del campionato di Serie A per l'utilizzo e la valorizzazione dei giocatori italiani durante la regular season. L'Umana Reyer primeggia nella categoria Under 23, mentre l'Openjobmetis guida invece la categoria Under 26.

Per la categoria Under 23 il premio di 250mila euro viene suddiviso tra le prime cinque che hanno ottenuto la miglior percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 23 e coinvolge i club che hanno scelto la formula del 5+5 o 6+6. Il calcolo è effettuato dividendo i minuti giocati dagli atleti per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato. I minutaggi degli atleti Under 21 vengono moltiplicati per due, mentre quelli degli Under 23 tesserati per almeno due stagioni, utili per il completamento della formazione per la propria società, sono moltiplicati per tre.

Alle spalle di Venezia si piazza Varese, a seguire Treviso, Pistoia e Reggio Emilia.

La classifica della categoria Under 26, invece, coinvolge i soli club che hanno scelto di utilizzare per tutta la stagione sportiva la formula del 5+5, playoff inclusi. Il premio complessivo è di altri 250mila euro e verrà ripartito tra quattro società: la Carpegna Prosciutto Pesaro, terza in graduatoria, ha perso il diritto al premio per la retrocessione in A2. Dietro a Varese c'è Cremona, poi Pistoia e Trento.