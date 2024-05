Milan, giorno decisivo per Conceiçao: incontro con Villas-Boas per liberarsi

NODO PANCHINA

Nel giorno del giuramento come 32° presidente del Porto il tanto attesa faccia a faccia con l'allenatore che piace ai rossoneri

Giornata importante in casa Milan sul fronte nuovo allenatore. Sergio Conceiçao, il principale candidato a sostituire Stefano Pioli, si incontrerà oggi con André Villas-Boas che presterà giuramento come 32° presidente del Porto. L'allenatore portoghese ha firmato recentemente il rinnovo fino al 2028 con la vecchia dirigenza sconfitta alle elezioni, ma nel suo contratto c'è una clausola che gli permetterebbe di liberarsi subito. Il suo agente Jorge Mendes sta lavorando per portarlo in Italia: profilo internazionale, ingaggio abbordabile e valorizzatore di giovani, il tecnico del Porto ha le caratteristiche giuste per il Diavolo.

Dopo sette stagioni e senza più l'amico Pinto da Costa al timone, Conceiçao reputerebbe chiusa la sua avventura al Porto e nell'incontro odierno dovrebbe comunicare la sua intenzione di andarsene. Dall'altro lato il neo-presidente Villas-Boas potrebbe non opporre troppa resistenza, soprattutto per motivi economici. Come riporta il portoghese 'Record', infatti, uno dei punti della campagna elettorale dell'ex allenatore era il rigore di bilancio e la disciplina dal punto di vista economico. Il rinnovo di Conceiçao - che percepisce 3,5 milioni più bonus - costerebbe al club 28 milioni in quattro anni. Un cifra che il nuovo presidente potrebbe considerare eccessiva.

Un ingaggio sui quattro milioni a stagione rientra, invece, pienamente nei parametri del Milan, visto che è la cifra che guadagna Pioli e che era stata messa sul piatto per Julen Lopetegui.

