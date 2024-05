Roma, inchiesta plusvalenze: nessuna accusa per i Friedkin, rischio processo per Pallotta

La Procura di Roma ha chiuso le indagini per falso in bilancio sulle plusvalenze dell'As Roma. In base a quanto si apprende, rischia di finire sotto processo la vecchia gestione del club giallorosso guidata da James Pallotta, Mauro Baldissoni e altri dirigenti. Nell'atto di chiusura degli accertamenti non compaiono invece l'attuale presidente e vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin.