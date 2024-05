Il rimpianto di Mou: "Un errore dire no al Portogallo per restare alla Roma"

© Getty Images

"Preferire la Roma al Portogallo è stato un errore". Sono tutt'altro che banali le parole di Josè Mourinho, pentitosi per aver detto no, in due ben occasioni, al ruolo di ct della propria nazionale. "Dovevo accettare - il rimpianto dello Special One -. La seconda volta ho fatto sì che l'emozione prevalesse sulla ragione e così scelto di proseguire nella Capitale. È stato un errore. Il Portogallo ha una delle migliori squadre al mondo in questo momento, è un gruppo incredibile. Ne sono consapevole, ma sentivo un grande legame con la Roma e con i tifosi, per questo ho detto no". Il riferimento dell'ex Inter è al no alla proposta arrivata a inizio gennaio, ossia poco prima dell'esonero in favore di De Rossi. Poi la federcalcio portoghese ha scelto Roberto Martinez per succedere all'ex ct Fernando Santos