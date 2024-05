Daniele Scardina torna a sorridere dopo il malore: "Senza Dio sarei morto. Ora voglio tornare a camminare"

Daniele Scardina sta tornando. Passo dopo passo "King Toretto" sta riprendendosi dopo il malore patito al termine di un match di pugilato che lo ha condotto al coma prima della rinascita. Il 32enne di Rozzano è tornato da qualche mese a casa e, forte del sostegno di famigliari e amici, sogna di poter tornare a camminare e a vivere la propria passione per lo sport. "Senza Dio sarei morto. Devo ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino in questo percorso che sto affrontando - ha spiegato Scardina in un'intervista esclusiva per SportMediaset rilasciata a Davide De Zan-. È stato molto bello tornare a casa e poter trascorrere il Natale con la mia famiglia".