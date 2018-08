Facebook

Mondiali, Eriksen e poi Jedinak: Danimarca-Australia 1-1 Finisce in parità (1-1) la sfida della Cosmos Arena di Samara tra Danimarca e Australia, valida per la seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali di Russia 2018. La Danimarca si porta così a quota 4 e si avvicina agli ottavi, ma l'Australia (a quota 1) non è ancora tagliata fuori. Danesi in vantaggio dopo appena sette minuti con un gran gol di Eriksen, ma al 38’ un rigore di Jedinak (assegnato dopo consultazione Var) ha decretato l’1-1. >