Treviso a un passo dalla salvezza, Vitucci: "Destino nelle nostre mani"

PAROLA AL COACH

Con due punti di vantaggio su Brindisi (già retrocessa) e Pesaro, Treviso si gioca la permanenza in LBA Serie A contro Tortona

La Nutribullet Treviso Basket espugna l’Itelyum Arena di Varese compiendo un passo importante verso la salvezza, mantenendo il destino tra le proprie mani in vista del finale di campionato thriller contro Tortona: "Sapevamo che sarebbe stata una partita obbligatoria da vincere - ha raccontato Frank Vitucci, coach dei veneti, a fine gara. Sicuramente non ci si può aspettare niente dai risultati altrui, e per fortuna abbiamo sempre il destino nelle nostre mani che non è una cosa da poco. Piuttosto che chiamare la sfortuna agli altri, è meglio giocarsela con le proprie forze. Siamo stati bravi, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e resistito bene ai loro tentativi di recupero".

"Giocare qui non è facile per due motivi - continua Vitucci. Il loro modo poco usuale di giocare che ti spinge a punteggi altissimi come questo (100-95). Siamo stati abbastanza bravi in attacco a trovare buone soluzioni e giocare con tranquillità e cercando di controllare il ritmo. Cosa estremamente difficile con Varese, che è molto brava a spingerti: 10 punti di vantaggio con loro non sono niente. Abbiamo dimostrato quella personalità e quel carattere per tutta la partita di sostanza di cui avevamo assoluta necessita e urgenza e bisogno. Abbiamo fatto questo passo in avanti e ora ci concentreremo su domenica".