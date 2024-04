Caruso, nuova energia per Milano. "Prendiamo fiducia, felice dello spazio che ho"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Milano si prepara alla sfida al vertice con Brescia e Willy Caruso ha fiducia nel periodo di forma dell'EA7. "Siamo in un buon momento, ci alleniamo di più e possiamo trovare la giusta chimica. Felice dello spazio che sto trovando"

La supersfida con Brescia può valere molto nella corsa al miglior piazzamento playoff, che vede coinvolte la Germani, Milano e Bologna. L'EA7 ci arriva lanciata, dopo cinque vittorie consecutive che fanno ben sperare prima della post season. Un trend in crescendo, per una squadra che sta lavorando come non ha mai potuto fare prima d'ora per via dei tanti impegni ravvicinati. Coach Messina sta cercando la miglior alchimia tra i suoi uomini, sfruttando molto le rotazioni.

Un grande contributo, per esempio, sta arrivando da Guglielmo Caruso, per tutti Willy. Il centro, classe '99, sta trovando sempre più spazio sul parquet.

"In una stagione come quella che si vive all'Olimpia e in tutte le squadre di Eurolega bisogna avere un certo equilibrio e io sono contento di avere avuto un po' più di spazio nelle ultime uscite. Non devo pensarci troppo, devo pensare a fare bene quando sono in campo".

Caruso ha parlato delle prestazioni della squadra, con inevitabile proiezione ai playoff.

"Secondo me siamo in un buon momento perché stiamo acquisendo fiducia nel modo di giocare, ci stiamo allenando di più, abbiamo più tempo per preparare le partite e sicuramente questo può essere un vantaggio per noi per trovare la giusta chimica, entrando nei playoff e finire nel modo migliore questo campionato anche per il miglior piazzamento e l'eventuale fattore campo".

Molto passa dalla sfida del Forum con Brescia, che all'andata sconfisse l'Armani. Per battere la capolista, servirà la miglior versione di Shields e compagni. "Sicuramente bisogna essere fisici, Brescia è una squadra a cui piace imporre il suo gioco e la sua fisicità. Giocano molti post-up. sia con gli esterni che con i lunghi e dobbiamo essere bravi a limitare i loro vantaggi e andare sulle nostre sicurezze difensive e offensive".