Basket, Serie A: Milano batte Brescia e vola in testa con Bologna, Brindisi retrocede in A2

L’Olimpia supera la Germani 83-77, la Virtus piega Tortona 84-77: l’HappyCasa vince 84-80 con Venezia ma scende di categoria a causa del successo di Treviso a Varese (100-95)

© IPA Nella 29a giornata di Serie A di basket trionfa Milano, che batte Brescia 83-77 nel derby lombardo e la sorpassa in classica al comando. Insieme all’Armani in vetta c’è Bologna, corsara a Tortona 84-77. Vittorie larghe per Pistoia (105-80 su Trento) e Sassari (99-74 a Scafati). In chiave salvezza vincono Pesaro (91-86 con Cremona) e Treviso (100-95 a Varese), mentre retrocede in A2 Brindisi, nonostante la vittoria per 84-80 con Venezia.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GERMANI BRESCIA 83-77

La sesta vittoria consecutiva consegna a Milano la leadership della Serie A di basket in tandem con la Virtus Bologna: 21-8 lo score delle due capoliste, dopo che la Germani Brescia cade al Forum col punteggio di 83-77. Domina sin dai primissimi minuti l'Olimpia, che schiera in quintetto Caruso e Tonut: la tripla di Melli porta l'EA7 sul 12-4 ed è il festival dei canestri da lontano, con Tonut ad allungare ulteriormente sul 18-9. Brescia abbozza una reazione, ma le triple di Ricci e Flaccadori sanciscono il 28-21 alla fine del primo quarto. Nel secondo periodo Milano prova un altro allungo, ma Brescia non molla: Cournooh e Della Valle sono scatenati e il vantaggio si riduce a un solo punto, è 41-40 al riposo. Il terzo quarto vive a sua volta sull'onda dell'equilibrio e tutto deve decidersi nel quarto e conclusivo periodo. Brescia ci crede, ma l'Olimpia vola sul +8 (73-65) e sembra spegnere ogni chance di rimonta. Il finale è palpitante, con Gabriel a firmare il -4 della Germani e i liberi di Napier che chiudono a ogni possibile rimonta. L'Olimpia vince 83-77 e resta in testa con la Virtus. Brescia scivola da prima a terza: 20-9 il suo score.

BERTRAM DERTHONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 77-84

Il terzo quarto risulta decisivo per la Virtus Bologna, che riesce a vincere l'arcigna resistenza della Bertram Derthona e si mantiene in vetta alla Serie A con l'Olimpia Milano, la rivale di sempre: 84-77 il punteggio del PalaFerraris. Spingono sin dall'avvio i piemontesi, che volano sul 6-2 e si mantengono in vantaggio per gran parte del primo quarto. Hackett pareggia e la Virtus sorpassa, poi Dowe riporta avanti Derthona sul 18-17. Nel secondo quarto la Virtus trova subito un parziale di 10-0 e vola sul +9, ma Ross e Baldasso firmano il pareggio sul 39-39. Abass e Shengelia sono i migliori per le V nere ed è 41-39 bolognese al riposo. Nella ripresa la Virtus mette in campo tutte le sue energie e domina, andando sul +10 nel terzo quarto e non voltandosi più indietro. Le V nere resistono ai flebili tentativi di rimonta della Bertram, che arriva a quattro punti di distanza, e chiudono definitivamente i giochi con Shengelia e Abass. Finisce 84-77 e la Virtus resta in testa, in tandem con l'Olimpia e con uno score di 21-8 a un turno dal termine. Scivolone per la Bertram Derthona, che perde il treno di Pistoia: 14-15 il suo score.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GEVI NAPOLI 88-74

Dominio e vittoria per l'Unahotels Reggio Emilia, che sconfigge 88-74 la Ge.Vi. Napoli e consolida il suo quinto posto in classifica: 16-13 lo score degli emiliani a questo punto della stagione. Pullen e Sokolowski provano a resistere alla forza d'urto degli emiliani nel primo quarto, ma Reggio Emilia ribalta il punteggio ed è 16-15 al termine del tempo. Nel secondo periodo la Generazione Vincente sorpassa con Zubcic, ma subisce la dura risposta di Reggio Emilia: Weber e compagni volano sul +6 e sembrano in totale controllo, uno scenario che viene allontanato dalla tripla di Sokolowski allo scadere. Al riposo ci sono solo due punti tra le squadre, ma nella ripresa c'è solo Reggio Emilia in campo. L'Unahotels sfrutta il suo attacco per volare sul +10 nel terzo quarto e chiudere definitivamente i giochi nell'ultimo e decisivo periodo, nel quale un parziale di 25-21 non concede spazio di replica ai partenopei. Finisce 88-74 ed è una netta vittoria per Reggio Emilia, che allontana la Ge.Vi. dai playoff: i vincitori della Coppa Italia vantano ora uno score di 13-16.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-ESTRA PISTOIA 80-105

Vittoria pesante e qualificazione ai playoff per l'Estra Pistoia, che si conferma in condizione andando a travolgere la Dolomiti Energia Trentino in trasferta: 105-80 il punteggio. Il match è equilibrato nel primo quarto, che vive di sorpassi e controsorpassi: Moore e Varnado firmano l'allungo sul 24-20, che chiude il periodo. Nel secondo tempo, invece, l'Estra Pistoia domina e dilaga: Hawkins e Ogbeide portano la squadra sul +12, Willis fa il resto ed è 48-33 a pochi minuti dal termine. C'è una flebile reazione per Trento, ma si va al riposo lungo sul 55-42 per gli ospiti. Alla ripresa delle ostilità Trento prova ad abbozzare un tentativo di rimonta, che viene ricacciato indietro da Moore e compagni. La Dolomiti Energia arriva fino al -8 (76-68), poi affonda in un ultimo quarto da 29-12 per l'Estra Pistoia. I toscani dominano e ottengono un successo pesantissimo, che vale l'aggancio al sesto posto dei trentini con uno score di 15-14. La vittoria per 105-80 della formazione guidata da Brienza ha due grandi protagonisti: 21 punti per Moore e 19 per Willis, mentre Biligha è il migliore per Trento a quota 19.

HAPPYCASA BRINDISI-UMANA REYER VENEZIA 84-80

Retrocede in A2 Brindisi, nonostante la vittoria per 84-80 con Venezia. L’avvio della HappyCasa non è dei migliori: Sneed prova a spingere i pugliesi, che però faticano a contenere le offensive di Kabangele e compagni. I veneti sfiorano le dieci lunghezze di vantaggio, ma gli uomini di Sakota rientrano sul 22-19 al primo mini-riposo. I padroni di casa aumentano incredibilmente l’intensità difensiva, concedendo pochissimi punti alla Umana. Brindisi sorpassa e prova a scappare via, e al tramonto dei primi venti minuti è avanti 45-38. La squadra di Sakota continua a rimanere avanti anche nel corso del secondo tempo, con il divario che va ad elastico. Al termine del terzo quarto l’HappyCasa è avanti di dieci lunghezze, sul 67-57, ma all’inizio dell’ultimo periodo arriva la brutta notizia dal campo di Varese: con la vittoria di Treviso Brindisi retrocede in A2, e nei minuti finali di gara la Reyer prova anche il colpaccio (approfittando del momento difficile dei padroni di casa). Brindisi non molla fino alla fine, riuscendo a strappare comunque un sorriso a tutti i tifosi presenti. Sconfitta indolore per Venezia, che chiude al quarto posto.

GIVOVA SCAFATI-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 74-99

Bella vittoria per Sassari, 99-74 sul campo di Scafati. Ottimo primo quarto per entrambe le squadre, con tanta intensità da una pare e dall’altra. I sardi mettono il muso in avanti verso la metà del periodo, chiudendo alla prima interruzione in vantaggio 23-19. Il secondo quarto è un piccolo capolavoro del Banco di Sardegna: percentuali da tre punti altissime, per scappare via sul 44-24. Robinson prova a dare una scossa alla Givova, lontana però al termine del primo tempo (49-35). All’alba del terzo quarto gli ospiti riprendono da dove avevano iniziato, con Jefferson che sale in cattedra per portare Sassari ancora sul +20. Scafati è praticamente alle corde all’ultima pausa lunga, staccata ampiamente sul 75-52 in favore dei sardi. L’ultimo periodo assomiglia molto al “garbage time”, con Sassari che vola via, andando a vincere sul 99-74. Tredicesima vittoria per la Banco di Sardegna, che stacca di un successo proprio la Givova in classifica.

OPENJOBMETIS VARESE-NUTRIBULLET TREVISO 95-100

Successo fondamentale per la salvezza per Treviso, 100-95 sul campo di Varese. Gli ospiti partono fortissimo, volando via anche sul +12 a metà del primo quarto grazie a Bowman e Paulicap. I padroni di casa cercano di ricucire il divario verso la fine del periodo, chiuso comunque in svantaggio, sul 31-19. Mcdermott e Mannion provano ad accendere i biancorossi, che però fanno fatica comunque in difesa. Varese lima il distacco, ma all’intervallo è comunque dietro, sul 58-49. La gara si accende definitivamente all’uscita dagli spogliatoi, con i lombardi che tornano sotto nel punteggio. Bowman e Mcdermott si scontrano più volte, con falli tecnici da una parte e dall’altra. Nel dieci minuti finali l’Openjobmetis cala un po' di lucidità, tornando quasi a contatto ma fallendo sempre l’aggancio. Nel momento di più difficoltà di Treviso ci pensa ancora Bowman, sul +2, con una tripla pesantissima che porta la squadra di Vitucci al successo. Per la salvezza resta ancora tutto aperto, con la vittoria di Pesaro che impedisce la gioia ad entrambe le squadre.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-VANOLI CREMONA 91-86

Si regala l’ultima chance per la salvezza Pesaro, che piega Cremona 91-86 tra le mura casalinghe. Nei primi dieci minuti le due squadre corrono tanto e segnano tanto. Inizialmente i padroni di casa sembrano avere qualcosa in più, ma il lavoro a rimbalzo dei lombardi inizia a fare la differenza: alla prima pausa breve la Vanoli è avanti 26-22. Visconti e Wright-Foreman cercano di tenere a galla la VL, in difficoltà contro una squadra decisamente più spensierata: alla pausa lunga i marchigiani inseguono di sei lunghezze, sul 49-43. La Carpegna Prosciutto non molla nel terzo quarto, rimanendo in scia e arrivando, seppur per un istante, anche al sorpasso, sul 61-60 con due triple consecutive. La Vanoli resta avanti a seicento secondi dal termine, ma l’incontro è apertissimo, sul 68-66. L’ultimo periodo è tiratissimo, con le due squadre che si sorpassano e contro-sorpassano. Gli uomini di Sacchetti mettono la freccia nel finale, chiudendo 91-86 e rimandando ogni discorso retrocessione all’ultima giornata.