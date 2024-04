Milan, Furlani: "Lopetegui? Il nostro tecnico è Pioli. L'obiettivo è vincere"

milan

L'ad rossonero dopo la Juventus: "Leao vuole restare. Ibrahimovic fondamentale nelle decisioni del club"

Juventus-Milan: le foto della sfida dello Stadium





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Giorgio Furlani cerca di fare chiarezza sulle voci che si rincorrono in merito al futuro della panchina del Milan: "Lopetegui? Sono stati fatti una decina di nomi, chi più ne ha più ne metta... Sono voci che danno fastidio, l'hanno detto anche i calciatori, noi abbiamo un allenatore e si chiama Stefano Pioli". L'ad rossonero ai microfoni di Sportmediaset spiega che "Stiamo già lavorando e programmando la prossima stagione per rinforzare la squadra. Il lavoro sul mercato sarà diverso da quello dell'anno scorso quando abbiamo fatto una rivoluzione perché pensavamo di non avere una rosa non all'altezza. Stavolta abbiamo già una base, sarà un lavoro più mirato".

Infine, a Dazn: "Leao ha un contratto lungo e vuole restare. Ibrahimovic fondamentale nelle decisioni del club, è un campione fuori dal campo come lo era in campo. I tifosi sono insoddisfatti perché sono ambiziosi e vogliono il meglio come lo vogliamo noi. Dobbiamo fare di più per accontentarli. Non è andata come speravamo perché siamo il Milan e il nostro obiettivo è vincere ma vogliamo finirla al meglio tenendo stretto il secondo posto".

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "Campionato di buon livello, ma potevamo fare meglio. Questo gruppo farà molto bene"