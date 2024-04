Serie A: uno-due Calhanoglu e l'Inter batte il Torino, a San Siro è festa completa

INTER-TORINO 2-0

Primo tempo senza gol poi l'espulsione di Tameze cambia la partita: doppietta del turco in 3'

Inter-Torino: le immagini del match





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Grande festa a San Siro, dove l'Inter si presenta ai suoi tifosi dopo la certezza della conquista dello scudetto numero 20. E la passerella dei neo campioni d'Italia è coronata dal successo per 2-0 sul Torino, con altri tre punti che consentono ai nerazzurri di proseguire la caccia al record di punti per superare i 98 di Mancini. Primo tempo senza gol poi al 2' della ripresa l'espulsione di Tameze per fallo su Mkhitaryan cambia la partita. E arriva l'uno-due micidiale di Calhanoglu, il secondo su rigore. La festa è completa.

LA PARTITA

Niente turnover per l'Inter, che si presenta ai suoi tifosi dopo la conquista dello scudetto della seconda stella con i titolari, eccezion fatta per Acerbi (pubalgia) e Dimarco (affaticamento al polpaccio): c'è de Vrij al centro della difesa e Carlos Augusto sulla destra. Nel Toro Juric schiera Vlasic a supporto di Zapata. In difesa torna Lovato titolare, sugli esterni gli ex Bellanova e Lazaro. All'ingresso in campo pasillo de honor dei giocatori granata per i neo campioni d'Italia. Sugli spalti è festa grande: cori costanti per i nerazzurri e per Simone Inzaghi, che, convinto da Arnautovic e Dimarco in panchina, risponde all'invito della Curva Nord saltando e ridendo.

Il primo tempo si chiude senza gol. Un buon Torino, che funziona bene soprattutto sulla corsia di destra con Bellanova e Vlasic, gioca con intraprendenza e senza paura e si rende pericoloso con Zapata. L'attaccante colombiano prima impegna Sommer poi manda fuori di un soffio di testa su traversone di Bellanova. L'Inter risponde con le ripartenze. Grande giocata di Thuram, che si libera di Bellanova con un doppio dribbling poi manda alto. Ci provano Mkhitaryan con un pallonetto dalla trequarti, Calhanoglu con un tiro in porta fortissimo deviato proprio dal francese e Lautaro con una conclusione centrale. Nessun cambio a inizio ripresa. Pronti via e il Torino resta in 10: Mkhitaryan si invola verso Milinkovic-Savic e viene steso da Tameze al limite. L'arbitro Ferrieri-Caputi prima estrae il giallo poi dopo il check-Var cambia il colore del cartellino, che diventa rosso. L'episodio cambia la partita. In superiorità numerica l'Inter prende il largo con un uno-due micidiale di Calhanoglu, che prima sblocca la gara incrociando di sinistro dopo un bel fraseggio poi raddoppia implacabile su rigore concesso per fallo in area di Lovato su Thuram. Curiosità: prima di calciare il rigore il turco chiede a Lautaro, a digiuno dal 28 febbraio, se vuole batterlo. Ma il capitano manda sul dischetto il compagno, che dagli 11 metri è una garanzia. A questo punto Inzaghi concede la passerella ai giocatori panchina: dentro Asllani, Frattesi, Arnautovic, Buchanan e Sanchez. La partita non ha più nulla da dire. I tifosi dell'Inter non aspettano altro che la partita finisca per celebrare i protagonisti dello scudetto.



IL TABELLINO

Inter-Torino 2-0

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni (25' st Buchanan); Darmian, Barella (27' st Arnautovic), Calhanoglu (18' st Asllani), Mkhitaryan (18' st Frattesi), Carlos Augusto; Thuram (18' st Sanchez), Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Acerbi, Bisseck, Dimarco. All.: Simone Inzaghi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez (26' st Masina); Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro (18' st Vojvoda); Ricci, Vlasic; Zapata (18' st Sanabria). A disp.: Gemello, Popa, Pellegri, Kabic, Okereke, Dellavalle, Silva, Savva. All.: Juric.

Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 11' st, 14' st rig. Calhanoglu

Espulsi: 4' st Tameze (T) per gioco falloso.