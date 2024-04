Champions, la finale a San Siro nel 2026 o nel 2027. La Uefa: "Buone possibilità"

CHAMPIONS LEAGUE

Il vice segretario Marchetti a 'La Politica nel Pallone': "La decisione definitiva dovrebbe arrivare a fine maggio"

© Getty Images San Siro ospiterà la finale di Champions League nel 2026 o nel 2027. Lo ha detto il vice segretario della Uefa, l’italiano Giorgio Marchetti, ai microfoni de 'La Politica nel Pallone'. "La finale della nuova Champions League a Milano nel 2026 o 2027? Ci sono buone possibilità, del resto San Siro pur non essendo il più moderno degli stadi è una icona del calcio internazionale, riconosciuto da tutti gli sportivi, soprattutto dai tifosi di calcio - ha spiegato il dirigente - La decisione definitiva dovrebbe arrivare a fine maggio, l’Italia è impegnata nel processo di candidatura. Vedremo come si concluderà".

Per l’impianto milanese si tratterebbe della quinta finale di Champions League/Coppa dei Campioni. La candidatura di San Siro risale al luglio del 2023, quando il Giuseppe Meazza e la Puskas Arena di Budapest si erano messe in lista per le finali di Champions League del 2026 e del 2027. Sulla carta, i due stadi dovrebbero equamente dividersi gli ultimi atti della competizione.

LE FINALI DI CHAMPIONS LEAGUE A SAN SIRO

Inter-Benfica 1-0 1964/65

Feyenoord-Celtic 2-1 (dts) 1969/70

Bayern Monaco-Valencia 5-4 (dtr) 2000/01

Real Madrid-Atletico Madrid 5-3 (dtr) 2015/16

