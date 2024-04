LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Yildiz piccole scintille, Lookman al polso di Gasperini

Franco Piantanida e le sue pagelle anche per questa 34esima giornata di serie A. Per Pressing, il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti delle partite del weekend.

LOOKMAN 8,5

Gasperini come Mazzarri. Perché, dai, indossa anche lui tre orologi tutti insieme: uno che gli sta dicendo che è l’ora di alzare un trofeo con l’Atalanta, uno che gli indica quando è tempo di lasciare in panchina Scamacca e uno che non sbaglia mai l’ora di mettere il nigeriano.

YILDIZ 5,5

Sarà la maledizione del titolare, ma chi gioca dall’inizio tra lui e Chiesa gioca male. Più che una candelina per festeggiare il posto da titolare dopo 70 giorni sembra una scintilla luminosa, di quelle che accendi e si spegne subito, accendi e si spegne, accendi e si spegne.

BRESCIANINI 7,5

Scegli tu o scegliamo noi? Il posto per la cena, quella che avevi promesso in caso di 4 gol in campionato, allora fai tu? A noi a va bene tutto, perché abbiamo imparato proprio da te che in campo hai fatto bene nel tuo ruolo in mezzo, da terzino sinistro e venerdì pure nel tridente. Quindi ordina anche per noi che non sbagli, però dicci dove.

KAMADA 7

Noi, alla storia della clausola da 100 euro che dovrebbe versare a Lotito per restare alla Lazio fino al 2027, ci vogliamo credere. Ma se continua così vogliamo credere anche in un’offertina di Tudor, in una colletta dei compagni, una raccolta fondi tra i tifosi, una questua all’Olimpico.

SAMARDZIC 6,5

Avrebbe dovuto essere sul pullman scudetto dell’Inter in stato di ebbrezza, invece sta spingendo il motorino dell’Udinese rimasto senza benzina salvezza: la frase fa rima, ma anche un po’ piangere, suo papà al 100%.

KRSTOVIC 8

Per tutti quei pisquani, citando Franco Ordine, che hanno approfittato delle tante fermate sul tragitto del suo campionato per suonare il campanello del carro e scendere di corsa, forse un po’ troppo di corsa.

CALHANOGLU 8,5

È il voto senza commento della settimana.

SOTTIL 8,5

“Chi striscia non ostacola chi vola”. Pesante il messaggio postato qualche giorno fa dal ragazzo più criticato dai tifosi della Fiorentina negli ultimi anni. Frase poi cancellata, cancellata anche da un gol e due assist, che a ragion della critica mancavano dal 3 dicembre, però vabbè facciamo finta di niente almeno stavolta.

GIROUD 5

Milano Malpensa, partenze, LAX, sul tabellone c’è scritto LAX, Los Angeles International Airport. Tutti quelli che in questi tre anni al Milan si sono affezionati al francese, sono lì, stanno assistendo alla consegna della carta d’imbarco, ormai è andato, non si gira più.

ABRAHAM & N’DICKA 7,5

Assist del difensore 14 giorni dopo il crollo in campo a Udine. Gol del centravanti 365 giorni dopo il crack al ginocchio. Se un medico deve prestare il giuramento di Ippocrate, i giocatori della Roma al momento di tornare da un infortunio fanno il giuramento di De Rossi, prestando soccorso nei casi d’urgenza.