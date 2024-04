Calhanoglu: "Per me l'Inter è tutto. La festa? Niente casini come gli altri..."

il protagonista

Il turco protagonista anche contro il Torino: "L'armonia nel gruppo si vede dentro e fuori dal campo. Ho chiesto a Lautaro di tirare il rigore ma..."

Inter, siparietto Calhanoglu-Lautaro sul calcio di rigore















1 di 9 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Da video

© dazn

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Hakan Calhanoglu protagonista nella vittoria dell'Inter contro il Torino con la doppietta decisiva, il centrocampista si presenta con i due figli nella classica intervista post-partita: "Una bella giornata per noi e anche per i miei bimbi che mi chiedono sempre di scendere in campo... Sono contento, non mi aspettavo di fare due gol, volevamo solo giocare in uno stadio così bello e divertirsi". Quella di Calha è una dichiarazione d'amore: "Per me l'Inter è tutto, ha alzato il mio livello, faccio di tutto per loro".

Il numero 20 nerazzurro è arrivato a sedici calci di rigore segnati consecutivi: "Serve concentrazione, quando ho l'occasione voglio sempre segnare. È anche una questione di lavorare, sempre. Lautaro? Volevo tirasse lui perché per me è un piacere se vederlo segnare, è l'attaccante migliore, ma poi lui mi ha detto di calciare. Questo è un grande gruppo, in campo così come fuori" le parole a Dazn.

Poi, sulle dirette Instagram con i compagni di squadra: "Un gesto spontaneo, si è unito anche il presidente Zhang, ci chiama sempre. C'è un clima bellissimo".

Infine, sulla rivincita sul Milan di cui aveva parlato dopo il derby: "Ho già spiegato i miei motivi, oggi è una giornata bellissima e non voglio parlare dell'altra parte (testuale, ndr). Ora andiamo a fare un po' di casino sul pullman? Non farò casini, voglio stare sereno perché si giocherà ancora. Rispetto a quello che hanno fatto loro, non faccio queste cose".

Vedi anche Serie A Serie A: uno-due Calhanoglu e l'Inter batte il Torino, a San Siro è festa completa