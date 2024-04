Moto2: Aldeguer da semaforo a bandiera a Jerez, Roberts e Garcia sul podio

© Getty Images

Vittoria dalla pole position per Fermin Aldeguer nella gara della Moto2 del Gran Premio di Spagna. Il pilota spagnolo già messo sotto contratto da Ducati per i prossimi anni ha controllato le operazioni fin dal via, precedendo al traguardo con la Boscoscuro "targata" Speed Up lo statunitense Joe Roberts con la Kalex di Onlyfans American Racing Team e l'altro spagnolo Manuel Gonzalez in sella alla Kalex Gresini. Grazie al secondo posto strappato a Gonzalez nel finale, il californiano Roberts riporta dopo diciotto anni gli USA in vetta ad una classifica generale del Motomondiale. L'ultima volta ad occupare la prima casella (nella MotoGP) era stato il compianto Nicky Hayden, nella stagione del suo titolo iridato nella premier class. Completano la top five di una gara dall'andamento molto lineare gli altri piloti local Sergio Garcia (ex leader della generale, Boscoscuro MT Helmets-MSI) e Albert Arenas con l'altra Kalex Gresini.