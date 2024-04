Tifoso vuole salutare Modric: la reazione della sicurezza è violenta

Ha provato a sfondare il muro della sicurezza per abbracciare Luka Modric, ma si è preso solo tante botte. È quanto accaduto a un malcapitato tifoso presente fuori dall'hotel che ospita il Real Madrid in Monaco di Baviera in vista della semifinale di Champions League in programma all'Allianz Arena (diretta in chiaro su Canale 5). Fallito il tentativo di salutare da vicino il croato, l'uomo è stato fermato con grande vigoria dagli agenti di sicurezza come si vede nel video.