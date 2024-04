Real, Ancelotti: "Emozionante tornare a Monaco, l'esonero un brutto ricordo"

VERSO BAYERN-REAL

"Domani si affrontano due squadre piene di storia e di campioni"

© Getty Images Carlo Ancelotti si prepara ad affrontare il primo round della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco e suona la carica. "È emozionante tornare a Monaco, ho ricordi belli e brutti come l'esonero - ha spiegato il tecnico del Real Madrid -. Domani però sarà un'altra storia, dobbiamo pensare al presente e non al passato". "La partenza di Benzema ha cambiato le cose nel nostro attacco, siamo più imprevedibili e abbiamo più mobilità. Anche il Bayern però ha grandi attaccanti, penso per esempio a Harry Kane - ha aggiunto -. Domani si affrontano due squadre piene di storia e di campioni".

Contro il Bayern, il Real Madrid dovrà fare una gara solida. Soprattutto in difesa. "Siamo stati molto solidi dietro nonostante i problemi che abbiamo avuto. Abbiamo trovato un buon equilibrio, speriamo di riuscirci anche domani - ha spiegato Carletto -. Il Bayern è una squadra imprevedibile, che viene a giocare. Parliamo di una squadra completa".

Poi qualche battuta sulla scommessa con Valverde e sulla gara vinta col City ai rigori. "Valverde ha fatto una grandissima stagione, facendo molto bene in diversi ruoli come l'esterno, il pivote o l'8. È un calciatore che mi piace molto - ha detto Ancelotti -. Non abbiamo fatto scommesse quest'anno su eventuali gol...". "Ho rivisto i rigori col City? Certo... ho rivisto i rigori perché dal vivo non l'avevo fatto", ha concluso sorridendo.