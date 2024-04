Tennis, ATP Madrid: Sinner piega Kotov in due set e vola agli ottavi

ATP MADRID

Jannik supera il russo 6-2, 7-5 nonostante un problema fisico nel finale di partita. Nel tabellone femminile Paolini va ko 7-6, 6-4 contro Andreeva



Madrid, Sinner agli ottavi col "brivido"































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner supera i sedicesimi di finale dell’Atp 1000 di Madrid ed approda agli ottavi della competizione sulla terra rossa. Il numero 2 del mondo, dopo aver vinto qualche difficoltà iniziale nei turni di battuta e un problema all'anca destra nel finale, regola il russo Kotov (72) con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e trentotto minuti. Nel tabellone femminile va invece ko Paolini, battuta 7-6, 6-4 dalla classe 2007 russa Andreeva.

TABELLONE MASCHILE

Sinner parte subito forte: tiene il servizio a zero e strappa il turno di battuta all'avversario, lasciandolo a quindici anche grazie a due rovesci di altissimo livello. L'italiano non riesce però a tenere alto il livello e subisce il contro-break nel game successivo, con ben quattro errori gratuiti. La risposta di Jannik non tarda ad arrivare ed è nuovamente break per il 3-1, ma anche questa volta arriva la reazione del russo, complice qualche insolita imprecisione dell'avversario. Il campione dell’Australian Open si prende il servizio di Kotov per la terza volta di fila e riesce finalmente a tenere il proprio turno di battuta (a zero), ipotecando di fatto il primo set, chiuso con l'ennesimo break sul 6-2. Il numero 72 del circuito ATP conserva per la prima volta il servizio all'inizio del secondo parziale ed insidia Sinner nel game successivo, prendendosi la leadership del set dopo aver annullato la palla del 2-1 ai vantaggi. Jannik fatica a riprendere le redini della partita, complice la ritrovata solidità del russo ed un problema all'anca accusato sul 4-3, ma è stoico a trovare il break del 5-5 con un gran dritto lungolinea al termine di un lungo scambio. Kotov serve per andare al tie-break, ma è costretto a rimontare da 0-40 l'italiano, cedendo poi ai vantaggi per il 7-5 finale che chiude la sfida dopo un'ora e trentotto minuti.

Il suo avversario agli ottavi di finale sarà Khachanov, che ha superato Cobolli in due set con il punteggio di 7-5, 6-4. La sfida inizia sui fili del grande equilibrio, con il romano costretto a difendersi dalle risposte del russo ma capace di grandi colpi, soprattutto in occasione del settimo game, quando salva una palla break con tre punti di alto livello. Il numero 17 del mondo trova il break del 6-5 al termine di un gioco di Cobolli contraddistinto da due doppi falli e chiude il primo set sul 7-5. Khachanov si prende immediatamente il turno di battuta dell'italiano in apertura del secondo parziale ed orienta definitivamente il match, nonostante la strenua resistenza del classe 2002, costretto a cedere sul 6-4 finale al termine di un incontro comunque incoraggiante.

SINNER "PARTITA DIFFICILE, VEDIAMO DOMANI COME VA"

"È stata una partita difficile. Nel primo set ero in controllo mentre nel secondo ho avuto qualche difficoltà in più. Ho faticato un pochettino e vediamo domani come va, cosa è meglio per il mio corpo". Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria al terzo turno del torneo di Madrid contro il russo Kotov, ottenuta nonostante un dolore avvertito nel secondo set. "Ho avuto un po' di problemi all'anca destra negli ultimi periodi - ha spiegato l'altoatesino -. Non è niente di serio. A volte lo sento più forte, come oggi, a volte meno ma ho un buon team che mi cura e conto domani di tornare al meglio".

TABELLONE FEMMINILE

Termina agli ottavi di finale il cammino di Jasmine Paolini (12) sulla terra rossa spagnola: la russa Andreeva vince 7-6, 6-4 in un'ora e quaranta minuti. La partita si apre con un immediato botta e risposta, con l'italiana che perde il primo turno di battuta e subito dopo ottiene un fondamentale contro-break, rimontando da 40-0. Il copione si ripete nei due game successivi, che portano la sfida sul 2-2. Paolini infila quattro giochi consecutivi e serve per chiudere il primo parziale, ma Andreeva trova la forza di riportare l’incontro in parità. Si arriva così al tie break, dominato dalla russa con un netto 7-2. L'avvio di secondo set della numero 43 al mondo è completamente a senso unico, dal momento che riesce a prendersi il turno di servizio dell'avversaria per ben due volte consecutive, portandosi agevolmente sul 4-0. La numero 12 del circuito WTA recupera subito dopo un break e neutralizza nel game decisivo l'avversaria, mettendosi nelle condizioni di servire per il 5-5. Tuttavia, la diciassettenne risponde con il controbreak che manda i titoli di coda alla partita dopo un'ora e quaranta minuti.