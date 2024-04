MotoGP Spagna, Bagnaia: "Che duello con Marquez, mi sono divertito"

LE PAROLE

Soddisfatto anche Bezzecchi: "Bello riuscire a reagire dopo un avvio difficile"

© Getty Images Grandi sorrisi per Francesco Bagnaia, tornato alla vittoria nel GP di Spagna al termine di una battaglia epica con Marc Marquez e ora nuovamente secondo in classifica iridata a 17 lunghezze da Jorge Martin: "La cosa più importante è stato il primo giro - ha spiegato il pilota Ducati -. Ho provato a spingere finché Jorge non ha commesso un errore, poi la battaglia con Marc è stata bellissima, mi sono divertito. Con lui sai che devi essere sempre aggressivo. Voglio ringraziare anche questo pubblico incredibile".

"La gara più bella della mia vita? Ce ne sono state tante, diciamo che è sicuramente nella top 5 - ha poi aggiunto il due volte iridato a Sky -. Sapevo che Marc mi avrebbe preso, ho aspettato e poi spinto di nuovo quando mancavano pochi giri. Dopo la caduta di Martin ho subito cominciato ad abbassare i tempi, perché con lui davanti non riuscivo a fare bene le mie linee. La vittoria la dedico al team".

BEZZECCHI: "CHE BELLO RIUSCIRE A REAGIRE"

Soddisfatto anche Marco Bezzecchi, che ha chiuso 3° tornando su un podio che gli mancava dal GP d'Indonesia del 2023: "Sono molto felice, perché l'inizio di questa stagione e il finale della scorsa sono stati difficili, riuscire a reagire è molto bello - ha detto il pilota del team Ducati VR46 -. Sono grato al team, che non ha mai smesso di credere in me. Lo stesso vale per tutta l'Academy, Uccio, Vale e tutta la mia famiglia, devo ringraziare tutti loro".

"Ho goduto come una bestia quando sono partito bene, ho capito che sarebbe stata una bella giornata - ha poi aggiunto a Sky -. Sono davvero contento perché mi sono sentito bene sulla moto. Il passo avanti è frutto di un lavoro mio e del team, la moto è un po' diversa da quella dell'anno scorso e ci ho messo un po' ad adattarmi".