Incredibile a Parma: la ripresa comincia senza il portiere del Lecco

Clamoroso episodio all'inizio del secondo tempo della partita del campionato di Serie B tra Parma e Lecco. L'arbitro Rutella, che evidentemente non aveva 'fatto la conta' dei giocatori in campo, ha fischiato l'avvio della ripresa senza che nella porta degli ospiti ci fosse il portiere Melgrati, che non era ancora rientrato in campo dopo aver preso tre gol nei primi 45'. Accortosi dell'errore, Rutella ha fermato il match e lo ha fatto ricominciare dal 1' dopo che l'estremo difensore lecchese si era 'sistemato' fra i pali.