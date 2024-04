Inter contro il Torino a caccia di record, poi la festa per le vie di Milano

campioni d'italia

Alle 12.30 il lunch match a San Siro per inseguire nuovi record, poi i due pullman scoperti per festeggiare (ancora) coi tifosi

Vietato pensare che il paradiso sia già qui, accanto alla seconda stella. Mancano cinque giornate alla fine del campionato e 15 punti potenziali, occasioni utili per l'Inter per portare a casa qualche altro record, che male non fa. La prima alle 12.30, quando a San Siro arriva il Torino che insegue ancora l'Europa nonostante sia in un momento grigio (un punto nelle ultime tre partite). Un primato, comunque, c'è già: nessuno aveva mai segnato consecutivamente dalla prima alla 33esima giornata e in questo caso il dato è assoluto.

Quello dei gol subiti, appartenente alla Juventus con 20, è più complicato visto che i nerazzurri sono a quota 18: servirebbero dunque un bel po' di clean sheet, cosa che aiuterebbe anche Sommer ad arrivare al record - appartenente a Buffon, De Sanctis e Provedel con 21 - di partite senza gol subiti, lo svizzero è attualmente a 17. Difficile anche superare il maggior numero di vittorie in trasferta, timbrate dal Milan con 16: per superarla l'Inter dovrebbe vincere tutte e tre le partite rimaste lontano da San Siro.

Ci sono poi i primati riferiti alla sola storia nerazzurra, l'obiettivo 101 punti costituirebbe ad esempio una prima volta in assoluto in casa Inter di superamento di quota 100. Obiettivo 30 gol invece per Lautaro che, prima di arrivare alla cifra tonda comunque lontana 7 lunghezze, ha un altro pezzo di storia da prendersi: a 26 reti diventerebbe infatti l'attaccante nerazzurro più prolifico di sempre ad aver vinto sia il titolo di capocannoniere sia lo scudetto nella stessa stagione (primato che ora appartiene a Ibrahimovic nel 2008/09 con 25 centri). Ma se Zlatan allora trascinò i compagni, oggi l'Inter è una corale macchina da gol: in 16 della rosa hanno già segnato in questa stagione, tra i giocatori di movimento all’appello mancano soltanto Carlos Augusto e Pavard, con il brasiliano che comunque aveva trovato la rete in Coppa Italia.

INTER, IL PROGRAMMA DELLA FESTA SCUDETTO Vittoria contro il Torino o meno, record o meno, una cosa è certa: al 90' scatterà la seconda festa, dopo quella spontanea dei tifosi al termine del derby, per il ventesimo scudetto della seconda stella. Il programma prevede per giocatori e staff tecnico un tragitto per le vie di Milano su due pullman scoperti: partenza dallo stadio poi via Achille, piazzale dello Sport, viale Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, via D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, Bastioni di porta Volta, viale Crispi, piazza Venticinque Aprile, Bastioni di porta Nuova, via Gioia, viale della Liberazione, via Ferdinando di Savoia, piazza della Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni e infine l'arrivo in piazza del Duomo intorno alle 21. A chiudere il saluto dalla Terrazza 21.

