Serie A, Genoa-Cagliari 3-0: Thorsby-Frendrup-Gudmundsson, show del Grifone

GENOA-CAGLIARI 3-0

Gli uomini di Gilardino regolano i sardi e festeggiano nel migliore dei modi la salvezza. Ranieri a +3 dalla zona retrocessione

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A sorride al Genoa, che piega il Cagliari per 3-0 e festeggia nel migliore dei modi la salvezza aritmetica, ottenuta ieri con quattro giornate d'anticipo. Thorsby sblocca la sfida al 17’ con un colpo di testa imperioso su cross di Sabelli, mentre Frendrup raddoppia al 27’ su assist di Vasquez. Il tris è firmato dal solito Gudmundsson al 63’. I sardi restano a +3 sulla zona retrocessione.

LA PARTITA

Ranieri, privo di Luvumbo, Viola, Dossena e Jankto, tiene inizialmente in panchina Nandez, Mina e Lapadula, mentre Gilardino si affida a Thorsby a centrocampo. La prima occasione del match viene firmata da De Winter al 13’ con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner che termina di poco largo. Il Cagliari risponde con una deviazione aerea (alta) di Shomurodov su cross tagliato di Oristano, ma sono i padroni di casa a trovare il vantaggio dopo 17’: Sabelli disegna un perfetto cross dalla destra ed il centrocampista norvegese stacca alla perfezione a centro area, mandando la palla all’angolino. Gli ospiti accusano il colpo e subiscono il raddoppio dieci minuti dopo con una bella azione corale rifinita da un passaggio di prima di Vasquez dalla sinistra e conclusa dall’inserimento a centro area di Frendrup, che non sbaglia col mancino. Retegui sfiora il tris alla mezz'ora con una girata al volo che esce di poco, mentre Wieteska prova a riaprire l'incontro con un colpo di testa, senza trovare però la precisione. Ranieri passa alla difesa a quattro nel finale di primo tempo, senza riuscire però a creare pericoli ai liguri.

Lapadula, Nandez e Zappa entrano in apertura di ripresa per dare una scossa ai sardi, ma è ancora Thorsby a rendersi pericoloso con un altro stacco aereo, con Scuffet che risponde presente. L'attaccante ex Milan e Pescara ha la possibilità di riaprire la partita all'ora di gioco, ma non trova lo specchio con il suo colpo di testa. Il tris del Genoa arriva al 63’ con il solito Gudmundsson: l'islandese cerca l’imbucata per vie centrali, Obert intercetta ma si vede rubare palla da Frendrup, che favorisce l'inserimento del capocannoniere dei rossoblu, freddo col mancino a tu per tu col portiere avversario. Ranieri inserisce Azzi per l'ammonito Shomurodov ed è proprio l'esterno ad avere sul mancino la chance del 3-1, calciando però largo. Vitinha ha due occasioni per calare il poker nel finale, ma prima calcia altissimo da ottima posizione e poi viene anticipato da un grande intervento di Scuffet. Questo successo proietta gli uomini di Gilardino a quota 42 punti, mentre il Cagliari resta a quota 32, con tre lunghezze di vantaggio sull’Udinese.

LE PAGELLE

Thorsby 7: la mossa di Gilardino paga immediatamente. Dominio sulle palle alte in fase difensiva, condito dal gol di prepotenza con un perfetto inserimento a sbloccare il match;

Frendrup 7.5: secondo sigillo in campionato per lo stakanovista genoano, impeccabile in entrambe le fasi nel suo apporto al gioco del Grifone ed autore di un gol e un assist;

Vasquez 7: il messicano prosegue nel grande percorso di crescita di questa stagione, confermandosi roccioso in fase difensiva e propositivo in avanti (vedere l'assist per Frendrup);

Hatzidiakos 4.5: Ranieri lo chiama in causa per sopperire alle assenze di Mina e Dossena, ma si rende protagonista negativo in occasione delle prime due reti genoane. Viene sostituito all’intervallo;

Gaetano 5.5: l'uomo in più nel girone di ritorno del Cagliari non riesce ad incidere a Marassi, tra le poche palle giocabili e qualche scelta non particolarmente lucida in fase di possesso.

IL TABELLINO

Genoa-Cagliari 3-0

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vigliacco 6, De Winter 6.5, Vasquez 7 (dal 28’ st Cittadini 6); Sabelli 6.5 (dal 19’ st Spence 6), Frendrup 7.5, Badelj 6.5 (dal 28’ st Bohinen 6), Thorsby 7, Martìn 6 (dal 19’ st Haps 6); Gudmundsson 7 (dal 33’ st Vitinha 5.5), Retegui 6. A disposizione: Leali, Sommariva, Strootman, Ekuban, Ankeye. All.Gilardino

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet 6; Hatzidiakos 4.5 (dal 1’ st Zappa 5.5), Wieteska 4.5, Obert 4.5; Di Pardo 5 (dal 1’ st Nandez 6), Deiola 5.5, Prati 5.5, Augello 5.5 (dal 40' st Mutandwa sv); Oristanio 6 (dal 1’ st Lapadula 5.5), Gaetano 5.5; Shomurodov 5.5 (dal 27’ st Azzi 5.5). A disposizione: Radunovic, Aresti, Mina, Makombou, Sulemana, Petagna. All.Ranieri

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 17’ Thorsby (G), 27’ Frendrup (G), 63’ Gudmundsson (G)

Ammoniti: Shomurodov (C ), Augello (C )

LE STATISTICHE

Albert Gudmundsson ha messo a segno 14 gol in questo campionato, solo cinque giocatori stranieri hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie A con il Genoa: Juan Esposito (15 nel 1932/33), Tomas Skuhravy (15 nel 1990/91), Carlos Aguilera (15 nel 1990/91), Diego Milito (24 nel 2008/09) e Rodrigo Palacio (19 nel 2011/12).

Il Genoa ha raccolto 42 punti dopo 34 gare in questa Serie A (10V, 12N, 12P) per la prima volta dalla stagione 2015/16 (43 – frutto di 12 successi, sette pareggi e 15 sconfitte – dove chiusero in 11ª posizione quel torneo).

Tra i centrocampisti nati dal 1/1/2001, solo Charles De Ketelaere (13) ha preso parte attiva a più reti di Morten Frendrup nella Serie A 2023/24 (sette, frutto di due gol e cinque assist).

Nelle ultime cinque stagioni in Serie A (dal 2019/20), solo Sergej Milinkovic-Savic (nove) ha realizzato più reti di testa rispetto a Morten Thorsby tra i centrocampisti in campionato (sei, come Adrien Rabiot).

Il Genoa ha vinto 19 gare contro il Cagliari in Serie A (12N, 17P): solo contro il Bari (20) il Grifone vanta più successi tra le formazioni affrontate meno di 50 volte nella competizione.

Morten Thorsby ha realizzato due reti contro il Cagliari in Serie A (la prima con la maglia della Sampdoria, 17 ottobre 2021): contro nessun’altra formazione il norvegese ha fatto meglio nella competizione, due anche vs Bologna.

Da inizio settembre, solo la Salernitana (12) ha perso più trasferte del Cagliari in Serie A (11); in aggiunta, solo i campani (nove) hanno realizzato meno gol fuori casa dei sardi nel periodo nella competizione (11).

Il Cagliari ha perso una trasferta con almeno tre gol di scarto per la terza volta in questo campionato: dopo le sconfitte per 0-4 vs Roma, 5 febbraio scorso e 0-3 vs Fiorentina, 2 ottobre 2023.

Johan Vásquez ha preso parte attiva a due reti nelle ultime sette gare in Serie A (gol vs Inter e assist vs Cagliari), per il difensore messicano tante partecipazioni quante quelle registrate nelle prime 79 nella competizione (due).

Solo la Salernitana (23) ha subito più reti del Cagliari nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (20, come il Frosinone).

Il Genoa ha realizzato tre reti nel match odierno vs Cagliari, per il Grifone un gol in meno di quanti quelli messi a segno nelle precedenti cinque gare nella competizione (quattro).