La pareggite del Bologna e il triplo fronte dell'Atalanta

SDOTTORATE

L'Inter colleziona record, il Milan si consola con la qualificazione matematica alla Champions

© Getty Images La festa tricolore non distrae l’Inter che contro il Torino aggiunge altri tre punti alla sua classifica e tocca quota 89. Con 12 ancora in palio è raggiungibile la tripla cifra e toccabile quota 101 a patto di vincere tutte le quattro partite che ancora mancano per completare il calendario. Il 2-0 ai granata sancisce poi il ventesimo clean sheet su 34 partite: 18 per Sommer e 2 per Audero. Porta interista blindata anche in altre 6 occasioni, 4 in Champions e 2 in Supercoppa italiana. La doppietta di Calhanoglu regala un’altra chicca nerazzurra: la squadra di Inzaghi è sempre andata a segno in tutte le 34 giornate di campionato e su un totale di 45 incontri disputati l’attacco ha fatto cilecca solo una volta, nello 0-0 contro la Real Sociedad, ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Già, la Champions: per la prima volta saranno (almeno) cinque le nostre squadre a parteciparvi. Inter e Milan sono già qualificate, la Juventus ha un vantaggio difficile da dilapidare. Restano due posti per quattro squadre.

FRENATA - Lunedì scorso il colpaccio all’Olimpico, ieri un altro pareggio, il terzo nelle ultime quattro partite per il Bologna. Thiago Motta è l’obiettivo principale delle due grandi (Milan e Juve) a caccia di allenatore dopo la fine dei cicli Pioli/Allegri. E salutare il Bologna riportandolo dopo sessant’anni a giocare per l’Europa più prestigiosa sarebbe il più bel regalo d’addio per il tecnico italobrasiliano. Il quarto posto con 63 punti dá un discreto vantaggio ma il calendario è insidioso con tre trasferte (Torino, Napoli e Genoa) e una sola gara al Dall’Ara contro la Juventus.



SPAREGGIO - La Roma al momento è quinta con 59 punti ma l’Atalanta - vincendo il recupero con la Fiorentina, ancora senza data certa - potrebbe scavalcarla a quota 60. Juve all’Olimpico e Atalanta a Bergamo (un vero spareggio) i prossimi impegni di campionato prima di chiudere in scioltezza in casa contro il Genoa e al Castellani contro un Empoli che potrebbe essere quasi salvo. Il tutto con la (bella) distrazione rappresentata dal Bayer Leverkusen.



TRIS - Finale di Coppa Italia, semifinale di Europa League e la lotta per il quinto posto. Gasperini ha tre bei pensieri in testa e un calendario che sorride: oltre al recupero casalingo con la Fiorentina, la Dea (al momento sesta a quota 57) giocherà in casa della già retrocessa Salernitana e del già quasi salvo Lecce mentre a Bergamo riceverà la Roma e il Torino.



RITARDO - Ha 4 punti di distacco dalla Roma e 5 potenziali dall’Atalanta. Monza-Lazio, Lazio-Empoli, Inter-Lazio e Lazio-Sassuolo: la squadra di Tudor (settima con 55 punti) non avrebbe neanche un brutto calendario finale e da quando il croato si è seduto in panchina ha ottenuto 4 vittorie su 5 partite di campionato. Peccato che l’unica sconfitta sia stata quella nel derby che rischia di essere determinante nel rush finale…