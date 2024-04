Lopetegui davanti a tutti per il post-Pioli: al via la settimana decisiva

MILAN

I rossoneri hanno fatto la loro scelta: pronto un triennale da 4 mln a stagione

Il comunicato della curva, la rabbia dei tifosi e l'hashtag #Nopetegui non hanno cambiato i piani del Milan per la panchina. Il club rossonero cerca un nuovo allenatore dal profilo internazionale e il nome individuato resta quello di Julen Lopetegui. Nessun passo indietro, la scelta è stata fatta. C'è già una bozza d'accordo come anticipato ieri, e adesso emergono anche i dettagli: per il basco Gerry Cardinale ha pronto un triennale da 4 milioni di euro a stagione. L'ex Siviglia e Real Madrid ha messo in pausa il West Ham, fortemente interessato, per dare priorità ai meneghini: questa settimana è quella decisiva per la scelta.

Con l'accordo ormai stilato riferisce La Gazzetta dello Sport, manca solo l'ultimo sì definitivo del Milan a Lopetegui: lo vuole specialmente Moncada, che lo ha individuato come il profilo perfetto per il progetto rossonero. Lui, che ha fatto malissimo nell'unica grande avventura con un club di grido (precisamente il Real Madrid, esonerato dopo quattro mesi a seguito di un pesante ko nel Clasico), è reduce da due esperienze alla guida di Siviglia e Wolverhampton: nel 2020, con gli andalusi, ha vinto l'Europa League al cospetto dell'Inter, prima di venire allontanato nell'autunno successivo.

In attesa di uno sviluppo definitivo, il Milan non perde di vista altre piste: c'è Fonseca, ma pure Van Bommel e Conceicao, che potrebbe clamorosamente lasciare il Porto dopo il rinnovo del contratto non scattato per la mancata rielezione da presidente di Da Costa. Intanto domenica l'ex Roma ha allontanato le voci di un possibile approdo in rossonero: "Penso solo al Lille, non ho mai incontrato Ibrahimovic".