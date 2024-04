Volata Champions League: cinque squadre per tre posti

SERIE A

Dalla Juventus alla Lazio, passando per Bologna, Roma e Atalanta: saranno decisivi i tanti scontri diretti e... le coppe

Con il Milan che si è aggiunto aritmeticamente all'Inter tra le già qualificate per la prossima Champions League, sono rimaste quattro squadre, forse cinque, a giocarsi i rimanenti tre posti. La classifica dice che tra la Juventus terza e la Lazio settima ci sono dieci punti, mentre la Fiorentina e il Napoli, staccate di cinque lunghezze dai biancocelesti, paiono ormai tagliate fuori. E le rimanenti quattro giornate, quante ne mancano al termine di questa Serie A, saranno decisive. Anche perché sono previsti diversi scontri diretti. La Juventus sembra la più tranquilla, mentre Roma e Atalanta sono destinate a sfidarsi per l'ultimo posto libero. A meno di un tracollo del Bologna. Poche chance, invece, per la Lazio.

JUVENTUS PUNTI 65

I bianconeri sulla carta sono quelli messi meglio anche se nelle prossime giornate dovranno affrontare le trasferte di Roma e Bologna. Due eventuali sconfitte complicherebbero terribilmente i giochi della squadra di Allegri. Tuttavia, Salernitana e Monza, avversarie all'Allianz Stadium, potrebbero comunque garantire i punti necessari per blindare un posto nell'Europa che conta.

BOLOGNA PUNTI 63

I rossoblù hanno un po' frenato la loro corsa, non approfittando delle incertezze della Juve. La squadra di Motta si giocherà tutto proprio contro i bianconeri nella sfida della penultima giornata al Dall'Ara. Il problema è che le altre tre partite vedono il Bologna sempre in trasferta, oltretutto contro avversarie insidiose come Torino, Napoli e Genoa.

ROMA PUNTI 59

Juventus all'Olimpico e Atalanta a Bergamo. In queste due partite la Roma scriverà il proprio destino, ma è soprattutto la seconda che potrebbe risultare decisiva. Una sorta di spareggio a cui la squadra di De Rossi arriverà dopo aver giocato la semifinale di ritorno di Europa League con il Bayer Leverkusen. Dopo di che, Genoa e Empoli faranno da antipasto da un'ultima giornata che vedrà arrivare il Milan nella Capitale.

ATALANTA PUNTI 57

La Dea sembra essere la squadra che sta meglio, ha una partita da recuperare (quella interna con la Fiorentina) e un calendario agevole. Come per la Roma, tutto si potrebbe decidere nello scontro diretto che giocherà dopo aver affrontato la Salernitana. Il problema è che il match clou cadrà tra la sfida di Europa League contro il Marsiglia e la finale di Coppa Italia con la Juventus. Superato questo scoglio, però, tutto in discesa con Lecce e Torino a chiudere la stagione.

LAZIO PUNTI 55

A tenere vive le flebili speranze biancocelesti è soprattutto il calendario, che metterà di fronte alla squadra ereditata da Tudor, avversarie come Monza, Empoli e Sassuolo. Sfide potenzialmente "facili", sperando che davanti si rubino punti a vicenda. Alla penultima, però, bisognerà andare a San Siro contro i campioni d'Italia dell'Inter, anche se a quel punto tutto potrebbe essere già deciso.