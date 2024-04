Dumfries e striscione durante la parata: c'è Theo Hernandez al guinzaglio

© Da Twitter

Proseguono gli sfottò dell'Inter verso i cugini del Milan. Questa volta è un calciatore nerazzurro ad aizzare la folla, ossia Denzel Dumfries. Vittima Theo Hernandez: tra i due non corre buon sangue, come dimostrato anche dallo scontro andato in scena nell'ultimo derby con tanto di espulsione per entrambi. L'olandese, nel corso della festa scudetto in scena nelle vie di Milano, ha alzato uno striscione recante un disegno con lui stesso che tiene al guinzaglio l'esterno rossonero, paragonato a un cane. La sensazione è che il gesto scatenerà diverse polemiche.