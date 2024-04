Agenda Inter: prima Inzaghi, poi Barella e Lautaro fino al sogno Zirkzee 

INTER

Dai rinnovi ai nuovi obiettivi di mercato: presto summit societario per definire le linee guida nerazzurre

© Getty Images Il ciclo Inzaghi è solo alla sua metà: il refrain dirigenziale nel giorno della grande festa nerazzurra è stato su per giù questo. Parole ripetute a più riprese da Marotta e Ausilio, un pensiero condiviso e sostenuto dalla proprietà, dal presidente Zhang primo sponsor del tecnico interista. E allora, passata la sbornia tricolore, la programmazione partirà proprio da qui, dal rinnovo di contratto sino al 2027 che l'artefice principale della seconda stella firmerà entro la fine della stagione. Il più è fatto, sostanzialmente manca solo l'ufficialità, tanto che il summit che presto andrà in scena in Viale della Liberazione riguarderà più che altro il "lato squadra". L'agenda è chiara: prima i prolungamenti di contratto di Barella e Lautaro, poi i rinforzi per la rosa 2024/25, quella che sarà chiamata ad affrontare l'annata che culminerà con il Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Per il capitano (Lautaro) e il suo vice (Barella) si ragiona in ottica 2029: la definizione arriverà dopo la chiusura dell'affare tra Zhang e Pimco (la trattativa dovrebbe essere alle battute conclusive), l'accordo con il centrocampista sardo è stato raggiunto nelle scorse settimane (sette milioni l'anno tra parte fissa e variabile), per l'attaccante argentino servono ancora alcuni accorgimenti per trovare la quadra vicino ai 9 milioni richiesti, ma la volontà comune è di arrivare a una stretta di mano entro l'avvio della prossima stagione. Detto questo, la programmazione passa poi per i nuovi innesti che presto verranno ufficializzati (Taremi e Zielinski) e per gli aggiustamenti che verranno definiti collegialmente nelle prossime settimane. E' presto per fare nomi, ma un sogno di certo c'è: Joshua Zirkzee. Per l’olandese del Bologna servono oggi tanti milioni, almeno 50, un affare da "mercato creativo" su cui Marotta e Ausilio stanno provando a mettere la testa.