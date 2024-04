Madrid, Nadal lotta con Cachin e vola agli ottavi

Madrid, Nadal agli ottavi



























A quasi due anni dall'ultima volta, Rafael Nadal torna negli ottavi di finale di un Master 1000. A Madrid il campione maiorchino ha battuto infatti l'argentino Pedro Cachin in tre set (6-1, 6-7, 6-3), conquistando il pass per il turno successivo in cui dovrà invece fare i conti con il ceco Jiri Lehecka (31). Contro il 91 del ranking, gara tirata per il 37enne idolo di casa, costretto ad allungare il match al terzo parziale e a "lottare" per tre ore.