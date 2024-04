Brooks e Hauttekeete vincono il Multistars di Brescia

SPRNTNEWS

Il principale evento italiano di prove multiple

La statunitense Taliyah Brooks e il belga Jente Hauttekeete si sono aggiudicati la trentasettesima edizione del Multistars, il principale evento di prove multiple italiano, disputato a Brescia quale tappa Gold del World Athletics Combined Events Tour, con la specialista l’americana che ha vinto nell’eptathlon per il secondo anno consecutivo ed eguagliato il record personale di 6330 punti realizzato dodici mesi fa a Desenzano. Tra i tre singoli risultati della seconda giornata disputata in condizioni meteo migliori rispetto alla prima, senza pioggia e con temperatura più elevata, Brooks è stata la migliore nel salto in lungo con 6.52, per poi difendersi nel giavellotto con 38,53 e quindi chiudere con il proprio personale negli 800 metri in 2’13″81, mentre al secondo posto dell’intera competizione si è piazzata l’irlandese Kate O’Connor, con un totale di 6104 punti, e terza la giovane svizzera Katelyn Adel che ha ottenuto il personale con 6082 punti, impreziosito da un ottimo lungo con 6,41 e dalla vittoria negli 800 con 2’12″66.

A seguire in quarta e quinta posizione, le svedesi Lovisa Karlsson e Bianca Salming, rispettivamente a 6051 e 5915 punti, la prima delle due al personale, ma si è migliorata pure la polacca Julia Slocka, sesta a 5891 punti, con l’italiana Giulia Riccardi diciannovesima e non lontana dal personale con 5263 punti. Da evidenziare, infine, che la vincitrice statunitense ha ottenuto anche il Memorial Gabre Gabric, destinato dal Panathlon Brescia all’autrice della maggiore somma di punti tra peso, lungo e giavellotto pari a 2488 punti.